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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بـ450 صاروخًا خلال الساعات الماضية

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا غزة بـ450 صاروخًا خلال الساعات الماضية

صدى البلد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن 160 طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسرائيلي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هدفنا توجيه ضربة قوية لحركة حماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط مدينة غزة".

وتابع: "وجهنا ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمال قطاع غزة".

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ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين  الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.
 

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