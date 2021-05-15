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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة في غزة.. استشهاد 6 أطفال من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي.. شاهد

مجزرة في غزة.. استشهاد 6 أطفال من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي.. شاهد

صدى البلد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة من محاولات انتشال جثامين 7 شهداء فلسطينيين، منهم 6 أطفال، لقوا مصرعهم خلال قصف إسرائيل منزلاً في مخيم بيت الشاطئ غربي قطاع غزة.

وردًا على القصف الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، منذ قليل، قصف عدة مستوطنات في إسرائيل.

 

وقالت القسام في بيان لها: "قصفنا أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف البيت الآمن في مخيم الشاطئ وانتقاماً لشهداء الضفة المحتلة".

كما أعلنت الكتائب أنها وجهت رشقات صاروخية عديدة على مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

 

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

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ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة بقطاع الغزة إن حصيلة الإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس وقطاع غزة، بلغت حتى الآن أكثر من 1300 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الشهداء وصل 28 شهيدًا.

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