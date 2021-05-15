تحديات خطيرة تختبر قدرات الرئيس الأمريكي.. بايدن وفريقه تحت مقلصة الحرب بين إسرائيل وحماس.. خبراء السياسات يبحثون خطط الإغاثة من كورونا في أسرع وقت

الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب كولونيال الذي هز الأمريكيين

فريق الأمن القومي لبايدن يبحث تخفيف حدة الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وحماس

مسؤولو السياسة الداخلية يحاولون ايجاد حلول لتنفيذ سبل الإغاثة من فيروس كورونا

دخل الرئيس الامريكي جو بايدن منصبه وهو يعلم أنه يرث أزمات كبيرة مثل جائحة فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي الهائل، لكن البيت الأبيض يصارع الآن العديد من التحديات التي تتجاوز تلك الموجودة في رأس بايدن.

التحديات الجديدة تختبر تصميم وقدرات الرئيس الامريكي وفريقه وهم يقتربون من علامة الأربعة أشهر لإدارته، وآخرها الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب كولونيال الذي هز الأمريكيين وأدى إلى اكتناز الوقود ونقص الغاز على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويحاول فريق الأمن القومي لبايدن في وقت واحد تخفيف حدة الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وحماس بينما يعمل مسؤولو السياسة الداخلية على إخراج الإغاثة من فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في أبريل.

وتعتبر مكاسب التوظيف التي جاءت أقل من المتوقع إلى جانب تقرير جديد يظهر تسارع التضخم يختبر أجندة بايدن الاقتصادية وخططه لإنفاق 4 تريليونات دولار على برامج البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية لعام 2022، يسعى الجمهوريون إلى تسليح بعض التطورات الجديدة ضد بايدن ، بعد أن استغلوا بالفعل زيادة المهاجرين على الحدود الجنوبية.

واستدعى بايدن مسؤولين حكوميين مخضرمين للخدمة في البيت الأبيض وإدارته الأوسع ، الأمر الذي يمنحه ميزة في معالجة الأزمات المتنافسة ، وكان يركز على الوباء منذ ذلك الحين حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير.

وفي تصريحات حول الهجوم الإلكتروني على خط الأنابيب يوم الخميس، دعا بايدن إلى الهدوء والصبر مع عودة العمليات إلى طبيعتها، مرددًا فحواه العامة بشأن الوباء.

وقال بايدن من غرفة روزفلت: 'هذا ليس مثل النقر على مفتاح الإضاءة'. هذا وضع مؤقت. لا تحصل على غاز أكثر مما تحتاجه في الأيام القليلة المقبلة. الشراء بدافع الذعر لن يؤدي إلا إلى إبطاء العملية'.

وبذل البيت الأبيض جهودًا منسقة، خارجيًا وداخليًا، لمواجهة الوضع، حيث ظهر المسؤولون في إحاطات منتظمة ثلاثة أيام متتالية هذا الأسبوع لشرح استجابة الإدارة للتخفيف من نقص الوقود.

وفي كثير من حالات الأزمات، لا يكون البيت الأبيض هو وكيل العمل، غالبًا ما تكون إحدى الإدارات أو الوكالات بمثابة وكيل عمل، ولكن ما نطلبه من البيت الأبيض هو أن يظهر لنا أنهم مسؤولون، وأن يكونوا مسؤولين عن الأحداث فور وقوعها، "وفقا لما قاله توني فراتو، نائب السكرتير الصحفي في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وأضاف فراتو عن مسؤولي بايدن: “لديهم فكرة عن الكيفية التي من المفترض أن تتم بها الأمور وأعتقد أنهم يحققون كل هذه العلامات” متابعا "إنه لمن المنعش أن ترى بعد السنوات الأربع الماضية عندما لم تكن تعرف أبدًا ما يمكن توقعه من البيت الأبيض باستثناء تغريدة في الصباح الباكر"

وربما كان بايدن قد رسم التناقض الأكثر أهمية مع الرئيس السابق دونالد ترامب في رده على الوباء.

ولقد وضع أهدافًا متواضعة وقابلة للتحقيق بشأن اللقاحات - غالبًا ما تتجاوزها قبل الموعد المحدد - بينما كان ينقل بوضوح إرشادات الصحة العامة.

وغالبًا ما وضع ترامب أهدافًا سامية لم يكن قادرًا على تحقيقها وتصرف كما لو كان الفيروس في مرآة الرؤية الخلفية.

وحققت الولايات المتحدة إنجازًا كبيرًا يوم الخميس عندما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء أقنعة في الداخل.

ومع ذلك، فقد تم جذب انتباه البيت الأبيض وموارده في اتجاهات متعددة منذ أن تولى بايدن منصبه مع تصاعد التحديات إلى ما بعد الوباء ، على الصعيدين المحلي والخارجي.

وكان على بايدن أن يتعامل مع طقس الشتاء القارس الذي ترك الملايين بدون كهرباء في جميع أنحاء الجنوب.

عمليتا إطلاق نار جماعي في غضون أسبوع؛ وزيادة أعداد المهاجرين، بمن فيهم الأطفال الصغار غير المصحوبين بذويهم ، على الحدود الجنوبية ؛ الاستفزازات الروسية في أوكرانيا، والآن العنف في الشرق الأوسط وتداعيات الهجوم السيبراني لخط الأنابيب الاستعماري، كلها تحديات تواجه الرئيس الامريكي

وقال بن لابولت، الذي شغل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس الاسبق باراك أوباما، إن بايدن وفريقه "دخلوا إلى المعركة التي تم اختبارها على المكتب ولديهم خبرة في إدارة الحكومة أكثر من أي إدارة في الذاكرة الحديثة".

واضاف لابولت: “لقد بدأوا العمل بخطة صارمة لاستخدام السلطة التنفيذية لمكافحة الوباء بينما يتحركون بسرعة للحصول على حزمة تاريخية من خلال الكونجرس المنقسم بشدة.

ويقر بعض الديمقراطيين، مع ذلك، بأن الإدارة كانت أكثر نجاحًا في مواجهة الوباء مما كانت عليه في مواجهة تحديات أخرى غير متوقعة، مثل الوضع على الحدود.

تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن يتمتع بأرقام قوية في طريقة تعامله مع الوباء ، حيث يوافق 71 في المائة من الأمريكيين على أدائه ، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس مؤخرًا.

ووافق 57 في المائة على تعامله مع الاقتصاد ، بينما وافق أقل من النصف على كيفية تعامله مع كل من سياسات الأسلحة والهجرة.

وهاجم الجمهوريون الرئيس بانتظام بشأن قضية الحدود ، بحجة أن سياسات بايدن مسؤولة عن زيادة المهاجرين. كما انتقدوا فاتورة الإغاثة الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار في أعقاب تقرير الوظائف لشهر أبريل ، بحجة أن إعانات البطالة المعززة أدت إلى انخفاض النمو ، وهو ما اعترض عليه البيت الأبيض.

وأشار ويليام هويل ، أستاذ العلوم السياسية في كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو ، إلى أنه حتى قبل توليه منصبه ، أشار بايدن إلى أزمات مثل تغير المناخ والظلم العنصري والوباء باعتبارها أسبابًا لجدول أعمال كبير وجريء.

وحاول بايدن تحقيق التوازن بين مطالب اللحظة دون الانحراف كثيرًا عن أجندته العامة.

وبعد إطلاق النار في أتلانتا وبولدر بولاية كولورادو ، في مارس، قاطع بايدن جولة انتصاره في الإغاثة من فيروس كورونا لاستنكار العنف ضد آسيا ودعوة الكونجرس إلى حظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية.

بينما سرّع البيت الأبيض جهوده لصياغة أوامر تنفيذية بشأن السيطرة على الأسلحة ، قدم بايدن خطته للبنية التحتية البالغة 2.3 تريليون دولار.

وفي الآونة الأخيرة، انخرط الرئيس وكبار مسؤوليه مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم من الشركاء الإقليميين في محاولة لتهدئة العنف بين إسرائيل وحماس خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلق بايدن على محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محادثات مع الصحفيين ، لكنه لم يعلق بشكل مكثف على التطورات.