نائبة الرئيس الأمريكى تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسلمين بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ونشرت نائبة الرئيس صورة وعلقت قائلة: "مع اقتراب شهر رمضان من نهايته ، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء بلادنا والعالم بالفطر مع العائلة والأصدقاء، عيد مبارك لكل من يحتفل".

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وكانت دار الإفتاء اعلنت ان امس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات أو عدم الالتزام بالتعليمات.