توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 15 الى الجمعة 21 مايو 2021

أبراج الاسبوع

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 15 الى الجمعة 21 مايو- ايار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع

بالنسبة لحركة القمر

بداية الاسبوع وجود القمرفي برج السرطان المائي يوم السبت والاحدوالاثنين ثم ينتقل الى برج الاسد الناري ايام الثلاثاء والاربعاء بعدها ينتقل الي برج العذراء الترابي ايام الخميس والجمعة

: برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تهب رياح عاصفة في بداية هذا الاسبوع ومن المستحسن اتخاذ جميع التدابير لحماية نفسك ومصالحك من المخاطر قد تقع على عاتقك مسؤوليات كثيرة وتبدو الأعباء ثقيلة وضاغطة. تجد نفسك مشغولاً ومرهقاً بمشاكلك الخاصة والعائلية. قد تشحن الأجواء بالتوتر والانفعال والمزاجيّة الأمر الذي يزيد من حدّة طباعك، ويشحن الجوّ بالعدائية والمشاحنات. كما سبق وقلت انه اسبوعا حافلاً بالأعباء والضغوط، وفي جميع الأحوال عليك التحكم في مجرى الأمور وتنظيم المسؤوليات بشكل لا تتداخل الواحدة بالأخرى. كما يتطلب منك تركيزًا كاملاً على الهدف المنشود وعدم تشتيت الأفكار او الطاقات حتى لو اضطررت إلى مضاعفة ساعات العمل او طلب المساعدة والنصيحة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد يعود الحبيب عن قراره بالابتعاد أوالترّيث فتلتقيان مجدداً لبناء ما تهدّم. هذه هي الفرصة الفضلى للتحرّك ولن تقف الايجابيات عند هذا الاسبوع وحسب، بل سوف تمتد حتى الشهر المقبل. إذًا لا عذر لديك للابتعاد اوللنفور، فحتى العلاقة المتأرجحة تأخذ منحى بنّاء ومفيدًا للطرفين. أمّا العازب فهوعلى موعد مع الانفراج ينسجم حاليًّا مع مواليد برج الميزان الحوت والعذراء.

















برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تلمس تقدما في نوعية عطائك وفي كثرة الفرص والحظوظ في هذا الاسبوع المثمر تبدو متحمساً لمواجهة الحقائق بثقة وتتخلّى عن التردّد الذي يجعلك تخسر فرصاً ثمينة. تتفهم الرأي الآخر كما يتفهم الزميل وربما المسؤول موافقتك واهتمامك. تقوم بإنجازات صعبة وتبرع في حقل اختصاصك ولن تجد صعوبة تعترض دربك، لذلك لا تلم سوى نفسك إذا قصّرت أو فشلت في إنجاز الأعمال المطلوبة. إذا كان عملك حراً فانتظر انفراجات كبيرة فانت شخصاً قادراً على التصرف بحريّة ومسؤولية.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

قد لا تجد الوقت الكافي لتهتم باحبائك كما يجب بسبب كثرة الواجبات قد يكون من الافضل عدم الاختلاف على اي شيء بل التغاضي عن السلبيات والإساءات أملاً منك بتفادي الأزمة والقطيعة. إنه اسبوع جاف وتعاني خلاله الفتور والإهمال وقد تعتقد أن الحبيب يتجاهلك معتمداً إثارة الشكوك والغيرة. لا تتوقّع تجاوبًا من قبله ولا اهتماماً كبيراً، لكن في المقابل، عليك تقدير وضعه، فقد يكون مشغولاً بعمله أوشؤونه الخاصة.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا واعدا بنجاح او ترقية كما تتلقّى أخبارًا شيّقة ,ترافقك الايجابيات وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء. كما ستصادف ما يلائم طموحاتك وستقرّب المسافة بينك وبين أهدافك. لتجد نفسك متحمّسًا مجدداً للتحرّك بجرأة. لن يخذلك الحظ ولن تثني عزيمتك المشاكل فهي غير موجودة حاليًّا. تثير دهشة الآخرين حين تظهر انفتاحًا واستعدادًا للتعاون. كما تتلقّى إشارات مشجّعة على التحرّك الجريء. باستطاعتك التعويض عن الكثير من الفرص الضائعة. أدعوك إلى توسيع دائرة التحرّكات ، فالحظوظ تكون وافرة وواعدة بخبر اوبالانطلاق بمشروع اومرحلة جديدة. ثابر، ولا تتراجع.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الاسبوع الكثير من الايجابيات والافراح والمناسبات السارّة انتظر جوابًّا وتفهمًّا كبيرين من قبل الحبيب، وتحصل على تشجيع واهتمام. كُن لطيفاً وحنوناً بدورك تجاهه. عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي. تعيش ظرفاً جميلاً وعذبًا ولا سيّما إذا كانت الروابط متينة. تفرح لتجاوب الحبيب معك. كما تساهم الحظوظ في ايجاد التسويات والحلول للخلافات العالقة.









برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تباشرمرحلة فلكية جديدة تنتقل خلالها من المواجهة وتقديم الطروحات والتقارير والتبرير والبراهين الى مرحلة توسيع دائرة التحركات والاتصالات والتحالفات. يزداد الحظ قوة وتزداد الفرص الثمينة وبما ان هناك مجموعة من المؤشرات الفلكية الجيدة، أعتقد ان مساعيك ستلاقي نتيجة مثمرة جداً.انقلابات في الأوضاع لمصلحتك وكذلك مفاجآت سارة، لكن لا تتوقّع تغييرًا مفاجئاً بل تدريجيًّا. تتقدم نحوالأهداف ثم تحقق النجاح والازدهار باستطاعتك التغلّب على الصعاب للانطلاق في خطة إعادة ترميم مواقع وعلاقات وتصحيحها.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لفتح المواضيع الدقيقة ومحاولة التوصل الى تسويات وحلول. لا تتهرب من الواقع. فهذا هوالوقت الأفضل لمعالجة التطورات. الآن هوالوقت المثالي للحواء ولتبادل الآراء. من الضروري جدًّا تلطيف الأجواء واعطاء الطرف الآخر حقه. فلا تكن انانيًا ولا تثر مواضيع حسّاسة تريث حتى الاسبوع الاخير من الشهر ريثما تتحسن الاجواء والمعنويات.





برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتلاحق المسؤوليات وقد لا ترتاح بسبب كثافة الاعمال في بداية هذا الاسبوع الصعب جداً والضغوط جمّة كثيرة. أضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم. تكثر التحديات وتشتدّ و لن يساعدك الحظ، بل قد يخونك بوقوفه الى جانب الآخرين لتجد نفسك وحيدًا في وجه العاصفة. من الضروري هنا تقديم تبرير واضح ودقيق وشامل. لا تجازف ولا تتكّل على المصادفة. تتعرّض لمساءلة اوتحديّات عديدة ومن الضروري هنا تقديم تبرير واضح ودقيق وشامل. لا تجازف ولا تتّكل على المصادفة قد تخسر رهانًا اوشراكة، اوصديقًا فكن متيقّظًا للأمر.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

ستجد نفسك مطمئنا ومتفائلا وبصراحة لا حدود لطاقتك في هذا الاسبوع المليء بالتطورات والعواطف الجيّاشة التي قد تعد بلقاءات حميمة. كما إنها فترة مناسبة لتقوية الروابط إذا كانت العلاقة متأرجحة. يبتسم لك القدر ويرافق الحظ الجيّد خطواتك. يشجّعك على التعارف ولقاء الآخرين إذا كنت عازبًا. فهيّا تشجّع وظّف طاقتك للحصول على الاهتمام والحبّ اللذين تبحث عنهما منذ فترة.







برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تطل على اسبوع مميز تتوضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار مهم في هذا الاسبوع الجيد جدا بانتظارك عروض كثرة وتغيرات لا بد منها في سبيل ادخال التجديد على جدول أعمالك. تعيش ظرفا إيجابياً تبدوخلاله مرتاحاً في عملك وتتبادل الاحاديث الناجحة والهادئة مع المعاونين والزملاء والمسؤولين. حاول ان تقوم بالاتصالات والمفاوضات حيث تتمتّع بذهن صاف ورؤية واضحة. ومهما كانت العروض مغرية حاول ان تستشير الآخرين ولا تتسرّع في اعطاء الوعود اوالقيام بتوقيع عقود قبل التحقق من صحة المعلومات التي تملكها.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

قد تنشغل بامور مهنية واجتماعية وتبتعد عن الحبيب عليك المسايرة وتهدئة الخواطر والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم.ولا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقاً.قد تشعر بالحاجة الى مجالسة الحبيب وتبادل المعطيات والعواطف وهذا أمر محبّذ لأنّ الظروف قد تكون قاسية بعض الشيء أما إذا واجهت مشكلة مع الحبيب فعليك التحلّي بالموضوعية التامة ومعالجة الأمر بمنطق واعتدال.











: برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تواجهك معاكسات وتقلبات تتناول اصعدة مختلفة قد تلمس اضطرابًا في الأجواء وخصوصاً في ما يتعلق بشؤونك الداخلية. نظّم وقتك لتتناسب مع ظروفك المتنوّعة. فإذا كنت تعمل خارج المنزل احرص على التنسيق جيدًا بين الواجبات العائلية والمهنية لئلا يكون الإهمال أو التقصير سببًا لاختلاق المشاكل.فخذ حذرك وتجنّب المشاكل. كما عليك ببذل جهود كثيرة وفي مختلف الاتجاهات من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم. شارك في جلسات الحوار والمؤتمرات وتظهر جرأة في تأدية دور الوسيط أو الدفاع عن حقوقك ومواقعك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تطمئن هذا الاسبوع لأن المعاكسات ليست موجودة إطلاقًا، تبدو مشرقا بهيا والابتسامة لا تفارق وجهك وتكون الاجواء دافئة ورومانسية تسمح بلقاءات منسجمة. بإمكانك تسوية الخلافات السابقة لا تُهمل متطّلبات الحبيب، بالتأكيد لا تنظر الى المساوىء. إنها فترة جميلة إذا قرّرت التقرّب من الحبيب. لكنّ الانشغالات المهنية والاجتماعية قد تبعدك بعض الشيء عن الجوّ العائلي، فكن متنبّهًا للأمر.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

اسبوع ايجابي تكثر خلاله الفرص الناجحة والربح والشهرة والسفر تطالعك الكواكب بأخبار جيّدة وتفتح أمامك أبواباً عديدة تطلّ من خلالها على مستقبل أفضل وتطوّر لافت. وأدعوك منذ الآن الى استغلال كل دقيقة لأنه اسبوع ثمين وقد لا تحصل على دعم من الحظ بهذا الشكل وبهذه القوة في المستقبل القريب. تكون لمواقع الكواكب تأثيرات إيجابية وفعّالة وتكون غنيّة بوعودها وغلالها شرط التحلّي بالجهوزية التامّة للتحرك. الأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وتوسيع دائرة العلاقات العامة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تفرح لانفراج كبير فانت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج , تتمتّع بجاذبية قوية وبسحر لا يقاوم ومع القليل من الدبلوماسية تتخطى الأزمات وتنتصر على محاولات المتطفلين والزملاء. تتعزز روابط العلاقة الحالية. فأنت تشعر بالثقة والطمأنينة الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مجرى الأمور. الحظ موجود في حياتك العاطفية والسعادة تخيم على الأجواء وربما تقطف ثماراً مهمة.









برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

سوف يكون الحظ بجانبك وتأثيرات الكواكب إيجابية وجميلة. فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة وتميل بالتالي إلى الشعور بالتفاؤل والأمل والغبطة، فتفيض فرحاً وسعادة على كل من حوك. تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس. وكيف لا، فمعنوياتك عالية جداً لا يهدّدها أي تحدِّ أوامتحان أومنافسة. تُعالج الأمور بحكمة ومنطق وتبحث في التفاصيل الدقيقة لإيجاد الحلول المرضية والمناسبة. أفكارك مذهلة ورائعة تُثير الإعجاب والتقدير.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة قد تكون على ارتباط مهم ولا يجوز الفشل كما قد تظهر مصاريف منزلية اسع الى تلطيف الاجواء وخفف من الانتقادات أنصح لك عدم الرضوخ للهواجس والأفكار السوداء. لا تستسلم لرهافة حسّك، بل امنح الحبيب فرصة ثانية وثالثة. لا بدّ من ان تنقشع السماء وتظهر الحقيقة. كما يجب ان تعلم ان كل ما يظهر أو يُكشف يكون مضخّمًا أو غير مبني على أسباب وجيهة.











برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تواجه في بداية هذا الاسبوع ضغوطا معنوية او غيرها , لا يعجبك شيء ولا تتجاوب مع الاجواء والظروف بسهولة. تبدو أحياناً مقطّب الجبين وتظهر بردوة تثير الاستياء من حولك انصحك الالتزام بجدول أعمالك اليومي بدون إضافات جديدة. قد يكون نافعاً التخفيف عن بعض الواجبات. لا ترفض تقرّب الآخرين منك، بل كن منفتحاً وأظهر ليونة وانسجاماً ولا تتذّمر يتطلّب منك الامر إيجابية في المنطق والأداء. أحذّرك من مخالفة القانون ولا تثق بالحظوظ والمصادفات كليًا، بل ساهم أنت في صناعة مستقبلك

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تبدو أحياناً ثائراً كحبيب تتملكه الغيرة، لذلك أدعوك الى مقاومة الانفعالات وعدم تعريض استقرارك للتراجع وبالتالي أشجعّك على إطلاق العنان لمشاعرك الايجابية. أفسح في المجال للحبيب للتعبير عن آرائه. أصغِ إليه باهتمام فهو يكون الى جانبك كما تكون أنت الى جانبه. فلا داعي إلى اختلاق المشاكل استرح وابتعد عن التعقيد وتأزيم الأمور. أعطِ العلاقة فرصة للتقدّم ودعِ الحياة تعود إلى مجاريها الطبيعية.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

إنه اسبوع النجاحات المتلاحقة والصفقات المربحة والمفاوضات الناجحة. وسوف تحصل على اكثر من فرصة لاستعادة حقك وموقعك تكافأ على إنجازاتك وجهودك، وربّما تحصل على جائزة تقدير أومكافأة مادية أوترقية لطالما حلمت بها. تزداد شعبيتك وتتعزّز علاقاتك العامّة وتحصد كل الدعم والتأييد لأفكارك ومشاريعك، بحيث تلاقي جهودك نتيجة فعّالة ومثمرة. من الضروري احترام المواعيد والالتزامات وعدم التقصير والمماطلة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعا دافئا ومطمئنا تظهر خلاله فرص المصالحة والتلاقي تلمس انفراجا مهمّ اوتقاربا كبيرا في وجهات النظر. تستطيع البوح بأسرارك وعواطفك فلا تخجل ولا تتردد. وبالتأكيد لا تسمح لتدخلات خارجية في علاقتك. كن ربّان سفينتك مهما كانت الرياح قويّة.أجواء رومانسية وارتياح وطمأنينة تختفي اسباب القطيعة وتقرّر المضي قدمًا.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تتقدم بخطى ثابتة وكبيرة يمنحك القدر فرص مهمة لتسجيل اهداف عديدة ولاختراق صفوف المنافسين وتحقيق اكثر من انتصار سوف تنجز الكثير كما تبرع في مجال اختصاصك وتسلب الأضواء عن جدارة. باستطاعتك احتلال مكانة أعلى في حقل اختصاصك فتكون محطّ الأنظار والمرشّح الأقوى في أي منافسة. يحالفك الحظ وتنعم بنجاحات متتالية ولا سيّما إذا كنت من أصحاب الأعمال الحرّة. لكنّ النجاح لن يأتي من تلقاء نفسه، بل عليك العمل والسعي للوصول الى الازدهار المنشود.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تكون الملاذ الامن للعائلة بحيث تعود العواطف تدريجياً الى دفئها وحرارتها المعتادة. تنتعش مجدداً كل العلاقات الجدّية وربما تبدأ أخرى لدى العازبين. إنه اسبوع جميل تظهر فيه العواطف النبيلة التي تهيىء مولود للاستقرار والارتباط. تكون عواطفك رومانسية فيقدرّك الحبيب ويقف الى جانبك فخورًا بك وبنفسه. تلتقيان على قواسم مشتركة عديدة وكأن الخلافات السابقة قد اختفت كليًّا أوكأنّ الظروف قد انقلبت لمصلحتك.