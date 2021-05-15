حكم مباراة الخماسية.. تعرف على حكم مباراة الاهلي وصن داونز

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت على استاد الأهلي ‏we السلام، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من السنغال بقيادة ماجويت نداي.

وأدار ماجويت نداي 3 مباريات للأهلي، حقق الفوز في مباراة أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 5- صفر، وخسر أمام صن دوانز الجنوب أفريقي بخماسية تاريخية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل في مثلها أمام بالميراس البرازيلي قبل أن يحقق الفوز بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس.

وكانت وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي امس الى مطار القاهره الدولي استعدادا لمواجهه النادي الاهلي اليوم السبت ضمن مباريات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.