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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 14- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة ١٤ مايو 

٢٠٢١

الحمل


من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر داعمان.. تنصلح اليوم أمورك وقد تحقق تقاربا مع الأخوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة

 

الثور


من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل اليوم على معالجة المشاكل المالية والمهنية بدقة.
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. حاول أن تضاعف تركيزك ونظّم أفكارك

 

الجوزاء


من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك وعلى من حولك

 

 

السرطان


من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. وقد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. احم نفسك من المكائد وتجنب تصعيد المواقف

 

الأسد


من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء.. وقد تجد الأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
مهنيا: تتمتع اليوم بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: فينوس والقمر في وضع معاكس.. انتبه اليوم لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.
مهنيا: القمر وعطارد في وضع معاكس.. لكن لا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك

 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وصحيا: فينوس والقمر داعمان.. اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يدعمونك ويعتمد عليهم

 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي يمنحك نشاطا وحماسا وطاقة عاطفية وتحسن تنظيم جهودك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك

 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!
مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، حاول أن تتعامل بهدوء وانتبه لحقوقك ولا تغامر

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ماذا تقول الأبراج عنك خلال أسبوع ؟

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توقعات الأبراج الخميس 13- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو قادرا أن تمد من حولك بالحماس والطاقة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه، فقط احمِ حقوقك.

 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر في مربع برجك.. كن صبورا اليوم أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. قد تشعر بالتشوش ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب المغامرات المالية

 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات

الأبراج عبير فؤاد العمل ابراج لياقتك

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