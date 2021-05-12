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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك

صدى البلد

 

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بالتحدي والقدرة على تحدى الصعاب وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 12 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 12 مايو  فإن ذلك أنك  تتلقى كلمات مشجعة من أصحاب أو زملاء أو رؤساء يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

وقد تجمعك اليوم بالأحباب اهتمامات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب

خبيرة أبراج مع ولادة هلال شوال في برج الثور تتحول الأحلام لحقيقة


 

 اليوم يطالبك الفلك بعدم الضغط على من حولك وامهلهم وقتهم وتجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب والأصدقاء وتجد نفسك مستعدا للتعامل بمثالية

خبيرة أبراج لمواليد 2 مايو : لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب

نصيحة:

إذا كنت متزوجا أنت بحاجة اليوم لشيء من المرونة في التعامل مع شريك حياتك وحاول أن تتحدث بالمنطق والهدوء لتحافظ على صورتك الإيجابية، مع الانتباه لحقوقك كي تحقق إصلاحا

 

برج الثور خبيرة الابراج الأبراج نصيحة فلكية علم الأرقام

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