تجنب المبالغة في انفعالاتك وسيطر على عواطفك 4 مايو ماذا يقول

اعرف برجك هيقولك اية وهينصحك باية



برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما ان الاغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وكل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد ٤ مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 4 مايو فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة محبة للتميز وتتمتع بجاذبية كبيرة.. تبحث عن الصالح العام للعالم أجمع، وتحب السفر والاكتشاف، لكن عليك أن تتجنب المبالغة في انفعالك!

نصيحة :

عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.