برجك هيقولك إيه..
يوم مميز لـ الميزان .. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1 مايو
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 1 مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنياً: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة
عاطفياً: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك
صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك
برج الثور:
مهنياً: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع
عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً
صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.
برج الجوزاء:
مهنياً: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل
عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث عن حب قديم
صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً
برج السرطان:
مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء
عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير
صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك
برج الأسد:
مهنياً: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفياً: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين
صحياً: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
برج العذراء:
مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح
عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حالياً
صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك
برج الميزان:
مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظراً إلى اهمية الارتباطات والمسؤوليات
عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتماً
صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها
برج العقرب:
مهنياً: فترة يعطيك فيها الفلك القدرة على النجاح والوصول الى كل الاهذاف التى تسعي اليها وتكون فترة مليئة بالحظوظ الجيدة
عاطفياً: تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء
صحياً: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي
برج القوس:
مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية وتكون محظوظ على صعيدك المالي
عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى
صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة
برج الجدي
مهنياً: تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل
عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها
صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك
برج الدلو:
مهنياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء
عاطفياً: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية
برج الحوت:
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة
عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف
صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.