يوم مميز لـ الميزان .. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1 مايو

برجك هيقولك إيه..

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 1 مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل:



مهنياً: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة

عاطفياً: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك

صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك



برج الثور:

مهنياً: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع

عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً

صحياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.





برج الجوزاء:

مهنياً: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث عن حب قديم

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً







برج السرطان:



مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير

صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك







برج الأسد:



مهنياً: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.

عاطفياً: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين

صحياً: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.





برج العذراء:



مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح

عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حالياً

صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك







برج الميزان:



مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظراً إلى اهمية الارتباطات والمسؤوليات

عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتماً

صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها







برج العقرب:



مهنياً: فترة يعطيك فيها الفلك القدرة على النجاح والوصول الى كل الاهذاف التى تسعي اليها وتكون فترة مليئة بالحظوظ الجيدة

عاطفياً: تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء

صحياً: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي





برج القوس:



مهنياً: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية وتكون محظوظ على صعيدك المالي

عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى

صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة





برج الجدي



مهنياً: تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل

عاطفياً: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها

صحياً: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك







برج الدلو:



مهنياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء

عاطفياً: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية



برج الحوت:



مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة

عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف

صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.