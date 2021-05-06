توقعات الأبراج الخميس 6- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 6-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك اليوم نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على إثبات وجودك مهما كانت الضغوط.
مهنيا: القمر في مربع برجك ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.
عاطفيا: تنجح اليوم في الحفاظ على علاقاتك وتجمعك بمن تحب أوقات هانئة
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة وتنجح في زيادة مدخرات وقد تكتشف أمورا خافية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك ولا ترفض الحوار مع من تحب وكن متفهما.
برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحظ تعدك بالتوافق مع من تحب، وتبدو مستعدا للقيام بواجباتك
برج العقرب
مهنيا وصحيا: تعبر اليوم عن أفكارك بذكاء وتتصرف بإيجابية.. تعمل بحماس وتتألق نشاطا وحيوية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعبير عما بداخلك من مشاعر إيجابية، وتؤثر في المحيطين بك.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والمواضيع الحساسة مع الأهل والأقارب والأحباب.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.
عاطفيا وعائليا: توطد علاقاتك وتحقق توافقا، ويدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.
برج الدلو
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك كي تنجز أعمالك بدون أخطاء أو خسائر.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر ميلا وقدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.