توقعات الأبراج الخميس 6- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 6-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.

مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك اليوم نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على إثبات وجودك مهما كانت الضغوط.

مهنيا: القمر في مربع برجك ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

عاطفيا: تنجح اليوم في الحفاظ على علاقاتك وتجمعك بمن تحب أوقات هانئة

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة وتنجح في زيادة مدخرات وقد تكتشف أمورا خافية.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك ولا ترفض الحوار مع من تحب وكن متفهما.

برج الميزان

مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحظ تعدك بالتوافق مع من تحب، وتبدو مستعدا للقيام بواجباتك

برج العقرب

مهنيا وصحيا: تعبر اليوم عن أفكارك بذكاء وتتصرف بإيجابية.. تعمل بحماس وتتألق نشاطا وحيوية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعبير عما بداخلك من مشاعر إيجابية، وتؤثر في المحيطين بك.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والمواضيع الحساسة مع الأهل والأقارب والأحباب.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.

عاطفيا وعائليا: توطد علاقاتك وتحقق توافقا، ويدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

برج الدلو

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك كي تنجز أعمالك بدون أخطاء أو خسائر.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر ميلا وقدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.











