عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الخميس 6- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 6- 5 -2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 6-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن أخبارك كي يحالفك الحظ.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك

 

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المشروعات يمنحك اليوم نضجا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

 

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يساعدانك على إثبات وجودك مهما كانت الضغوط.
مهنيا: القمر في مربع برجك ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع شخصي يهمك.

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.
عاطفيا: تنجح اليوم في الحفاظ على علاقاتك وتجمعك بمن تحب أوقات هانئة

 

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة وتنجح في زيادة مدخرات وقد تكتشف أمورا خافية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب.

 

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك ولا ترفض الحوار مع من تحب وكن متفهما.

 

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحظ تعدك بالتوافق مع من تحب، وتبدو مستعدا للقيام بواجباتك

 

برج العقرب
مهنيا وصحيا: تعبر اليوم عن أفكارك بذكاء وتتصرف بإيجابية.. تعمل بحماس وتتألق نشاطا وحيوية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعبير عما بداخلك من مشاعر إيجابية، وتؤثر في المحيطين بك.

 

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة الحوارات الشائكة والمواضيع الحساسة مع الأهل والأقارب والأحباب.

 

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.
عاطفيا وعائليا: توطد علاقاتك وتحقق توافقا، ويدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

 

برج الدلو
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك كي تنجز أعمالك بدون أخطاء أو خسائر.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر ميلا وقدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

 

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك اليوم لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والخلافات، تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.
 



 


 

توقعات الأبراج حظك اليوم عبير فؤاد علم الأبراج علم الأرقام

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء5/5 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

تأثير فيروس كورونا على الحياة وفقا لتوقعات الأبراج

ترشيحاتنا

لأجل أندرويد.. واتساب يجرب ميزة بالغة الأهمية لحماية دردشاتك

شاهد.. تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على السير بأمان

أخبار التوك شو.. الوزراء: لا حظر حتى الآن والوضع الوبائي مرشح للانقلاب في ليلة.. والبحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر مرة كل يوم

اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب

البنتاجون: سنتابع عن كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على فرض حظر أسلحة على ميانمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

أول ظهور لرجل الأعمال أشرف السعد في مطار القاهرة.. صور

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ