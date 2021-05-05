شخصيتك من تاريخ ميلادك ..أكتشف ماذا يخبئ لك برجك

برج الثور من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدار من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

كل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 5 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

ماذا يقول برجك؟

ما زال القمر في منزل العلاقات ويمنحك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.



عليك الحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء فما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية فرغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

نصائح خبيرة الأبراج

الفلك ينصحك اليوم بالصبر وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.