عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..أكتشف ماذا يخبئ لك برجك

صدى البلد

برج الثور من  الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدار من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

كل تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر لدى أبناء هذا البرج  لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 5 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

خبيرة أبراج لمواليد 2 مايو : لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب

ماذا يقول برجك؟

ما زال القمر في منزل العلاقات ويمنحك يقظة وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع وعليك أن تتجنب الأضواء وأن تعمل في صمت، وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.


عليك الحذر والدراسة المتأنية لتتفادى الوقوع في أي أخطاء فما زال الفلك يطالبك بعدم التسرع في انفعالاتك وابتعد عن التسرع في حركتك حفاظا على سلامتك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية فرغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم وتبدو اليوم أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب أو من تحب.

تماسك .. خبيرة أبراج توجه نصائح لمواليد 25 أبريل في يوم ميلادهم

نصائح خبيرة الأبراج 

الفلك ينصحك اليوم بالصبر وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

برج الثور الأبراج ماذا يقول برجك الفلك نصائح خبيرة الأبراج

موضوعات متعلقة

حظك خلال أسبوع.. ماذا تقول لك الأبراج

توقعات الأبراج ليوم الجمعة ٩ أبريل

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

توقعات الأبراج الخميس 8 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد 7 أبريل.. اكتشف ما تقوله عنك الأبراج اليوم

حظك اليوم الاربعاء 7 -4 -2021

6 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 6/4/2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

لتقديمه الشيشة .. غلق كافيه الفنان مصطفى كامل بالمهندسين

سوريا .. هجوم إسرائيلي على سواحل اللاذقية ومصياف غرب حماة

بسبب كورونا .. نادية العراقية في حالة خطر وانخفاض نسبة الأكسجين

كنت مرعوبة .. سر خوف إنجي المقدم في الاختيار 2 .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

عاجل.. وفاة أمين صندوق الأهلي السابق

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ