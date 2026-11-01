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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي حاملًا لاسم الدورة الـ12 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

النجم أشرف عبد الباقي
النجم أشرف عبد الباقي
أحمد البهى

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اختيار النجم أشرف عبد الباقي حاملًا لاسم الدورة الثانية عشرة من المهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية والمسرحية الممتدة، وما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية.


من جانبه، أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان، ومشيرًا إلى أنه شارك في الدورة الأولى منه، مؤكدًا أن مشواره مع المسرح يمتد لنحو 40 عامًا، منذ أولى مسرحياته «خشب الورد»، مرورًا بتجربته في مسرح الهواة بمراكز الشباب والجامعات، وصولًا إلى مشوار فني طويل خاض خلاله تجارب مسرحية متعددة.


وأوضح عبد الباقي أنه قدم نحو 382 عرضًا مسرحيًا منذ بداياته مع المخرج هاني مطاوع، معربًا عن استيائه من إغلاق عدد من المسارح الخاصة، بعدما كان موسم الصيف يشهد تقديم ما يقرب من 36 عرضًا مسرحيًا، متمنيًا عودة نشاط القطاع الخاص وفتح المسارح من جديد، بما يسهم في انتعاش الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الفنانين والجمهور للاستمتاع بالعروض المسرحية.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، ويقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، في إطار الشراكة المستمرة التي تجمع الجانبين، وبالتعاون مع جامعة الكتاب بالعراق الشريك العلمي للمهرجان.
كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.
وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

النجم أشرف عبد الباقي اخبار الفن نجوم الفن

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