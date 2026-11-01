مازن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعتز بشراكته مع مؤسسات الدولة المصرية والداعمين من مختلف الدول

قال المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة، التي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، إنه لا يرغب في الإطالة على الحضور، معربًا عن اعتزازه الكبير بمدينة شرم الشيخ، التي تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية ومكانتها الكبيرة.

ووجّه الغرباوي خالص الشكر والتقدير إلى جميع مؤسسات الدولة المصرية الداعمة للمهرجان، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومجلس مدينة شرم الشيخ، مثمنًا دورهم في دعم المهرجان واستمرار نجاحه.

كما أعرب عن تقديره للرعاة والشركاء، مشيرًا إلى أن سفارة رومانيا تشارك راعيًا فضيًا لهذه الدورة، احتفالًا بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، فيما تتولى بلدية ظفار بسلطنة عُمان الرعاية الذهبية للمهرجان، وتشارك جامعة الكتاب بالعراق شريكًا علميًا، وفندق دريمز بيتش شريكًا مستضيفًا.

ووجّه الشكر إلى الشركاء الرئيسيين، ومن بينهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح، والمسرح القومي، والمجلس الأعلى للثقافة، ومكتبة مصر العامة بجنوب سيناء، إلى جانب شركاء النجاح TY، وVitamita، وCrowell، وAnstendig، وSifty Media Production، وSifty Agency، وSifty Academy، مؤكدًا أن تكاتف هذه المؤسسات والجهات يعكس روح التعاون التي تقف وراء استمرار المهرجان ونجاحه.

من جانبها، أكدت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن الدورة الحادية عشرة تمثل محطة مهمة في مسيرة المهرجان، الذي استطاع على مدار أكثر من عشر سنوات أن يرسخ مكانته ويحقق تطورًا ملحوظًا على مستوى برامجه ومسابقاته، بفضل جهود فريق العمل وإيمان القائمين عليه برسالته الداعمة للشباب.

وأوضحت البستاوي أن المهرجان انطلق بمسابقة واحدة مخصصة للعروض المسرحية الكبرى، لكنه نجح عبر دوراته المتتالية في التوسع ليضم 10 مسابقات متنوعة تغطي مجالات مختلفة من المسرح، وهو ما يعكس تطور التجربة واتساع رؤيتها الفنية.



وأضافت أن أحد أهم إنجازات المهرجان يتمثل في إسهامه في إعداد جيل من الكوادر الشابة التي استطاعت أن تشق طريقها في مجالات العمل المسرحي المختلفة، سواء في الإخراج والتمثيل والتصوير أو الإدارة والتنظيم، مشيرة إلى أن عودة هؤلاء الشباب للمهرجان بعد أن أصبحوا أصحاب تجارب وأسماء فنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل القائمين عليه.



ووجهت مدير عام المهرجان الشكر لكل من دعم المشروع وآمن برسالته وأسهم في استمراره وتطوره، كما أشادت بفريق العمل الذي يبذل جهودًا متواصلة على مدار أشهر طويلة من أجل خروج كل دورة بالصورة اللائقة.



واختتمت البستاوي كلمتها برسالة إلى الشباب، دعتهم خلالها إلى التمسك بأحلامهم ومواصلة العمل بحب وشغف، وعدم الاستسلام للعقبات أو الظروف الصعبة، مؤكدة أن الإصرار والاجتهاد هما السبيل لتحقيق الطموحات والوصول إلى النجاح.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويُقام المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، وجامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.