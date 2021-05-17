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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء

تحرير 277 محضرا لمحال ومقاهي في أسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تحرير 277 محضر متنوع لعدم التزام بمواعيد الغلق وعدم ارتداء كمامة وفض سرادقات عزاء وافراح خلال يوم واحد بمراكز وأحياء المحافظة ضمن الحملات والجهود اليومية التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وذلك لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءا ، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

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وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أنه قد تلقى تقريرًا من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة بيان بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد لتنفيذ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمقاهى والتى بلغت 277 محضر متنوع وتمثلت فى محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم ارتداء كمامة واقية ومحاضر نظافة وبيئة وإشغالات وفض أسواق وأفراح وسرادقات عزاء  ووصل إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ تطبيق القرارات وحتى الان 3422 محضر متنوع .


ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء تكثيف الحملات المفاجئة والمستمرة بصفة يومية وتكثيف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون او تقاعس طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.


وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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