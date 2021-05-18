الزراعة: لا تهاون في مخالفات زراعة الأرز خلال موسم 2021

مخالفات زراعة الأرز

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم ، وذلك تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الارز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .



الوزارة تناشد السادة المزراعين عدم زراعة أي مساحات بالمخالفة حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع ازالة المساحات المخالفة.