وجهة مجهولة.. 3 شواهد تؤكد رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس.. تفاصيل

لم يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، صفقة اليوفنتوس الاستثنائية مُرحبًا به في صفوف البيانكونيري، بعد موسم حزين لـ النادي ومشجعيه بخسارة الدوري الإيطالي والخروج مبكرا من دوري أبطال أوروبا، والسير نحو فقدان مقعده في دوري الأبطال الموسم القادم.

يوفنتوس خارج دوري الأبطال

و يقبع يوفنتوس في المرتبة الخامسة بالدوري الإيطالي متأخرا عن نابولي الذي يحتل المركز الرابع، بفارق نقطة ويقترب من حجز مقعده في البطولة الأوروبية الأقوى.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بقاء كريستيانو رونالدو مع الفريق الإيطالي باحتلاله مركزا مؤهلا لدوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي لم يتحقق للنادي.

سيارات رونالدو تغادر تورينو

وفي مشهد تكرر مع رحيل رونالدو من مدينة مدريد مغادرا قلعة النادي الملكي ريال مدريد، انتشر مقطع فيديو يوضح نقل سيارات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس على متن شاحنة كبيرة متخصصة في نقل السيارات.

وقالت صحيفة فوتبول إيطاليا إن وصول السيارات في عام 2018 كان علامة كبيرة على انضمام رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.

وتتكهن الصحافة الإيطالية بأن رونالدو قد يتبع أسطول سياراته إلى خارج البلاد في وقت قريب، إلى وجهة جديدة.

العودة إلى مانشستر

وكشف وكيل كريستيانو رونالدو عن صعوبة عودة اللاعب البرتغالي إلى صفوف فريقه الأول نادي سبورتنج لشبونة في الوقت الحالي، قائلا إنه ليس على جدول اهتمامات اللاعب حاليا.

ويهتم نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب الذي تألق في صفوفه، خاصة مع استفاقة الفريق في الوقت الحالي ومحاولة تدعيم الصفوف، بالإضافة الى أن رونالدو ومانشستر يعرف كل منهما الآخر.

وتبقى أيام أمام كريستيانو رونالدو لتحديد وجهته القادمة، بعد أسوأ مواسم البرتغالي على الإطلاق.