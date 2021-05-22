جابلي عروسة .. شيرين تحكي عن ذكرياتها مع سمير غانم

نعت الفنانة شيرين، الفنان سمير غانم، قائلة: "إنسان بمعنى الكلمة محب لعمله وتعلمت الفن في مدرسته" مضيفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة أم بى سى مصر، مساء الجمعة: "على قد ما كنت حزينة النهاردة على وفاة سمير غانم، كنت فخورة بصلابة ابنتيه دنيا وإيمى وزوجيهما خلال جنازته".

وعن مسرحية المتزوجون، قالت الفنانة شيرين: "سمير غانم معملش معايا ولا بروفة للمسرحية، بس كنت دائمًا حاسة إنه واقف جنبي خلال العرض.. وكلمة صرصار يا مسعودى خرجت منى بالصوت ده عشان كان عندى وقتها برد".

وأشارت إلى أنها شاركت بالعمل معه في مسرحية «أنا ومراتي ومونيكا»، والتي كانت من إنتاج أحمد الإبياري، موضحة أنها تعلمت في مدرسة سمير غانم، وهي أن تضحك الجمهور دون أن تقصد.

وذكرت أنه أهداها ذات مرة «عروسة» أثناء عودته من اليونان، متابعة: «إنهاردة أد ما كنت حزينة على فراقه لكن كنت سعيدة بولادي دنيا وإيمي وأزاوجهم».

ولفتت إلى أنها عملت مع الراحل سمير غانم في مسرحية لما الزهر يلعب، والتي حضر بروفتها ابنتيه لكي يقررا إذا كانت ستعرض أم لا، معلقة: «عرفت من دلال أن البنات قالولها بابا مع شيرين حاجة تانية وشيرين حاجة تانية مع بابا».

وأوضحت أنها معروفة باسم «شيرين صرصار»، مضيفة: «مضطرة أحب الصرصار لأنه سبب شهرتي».



واستكملت أن ذلك الإيفيه كان تلقائيًا، حيث أنها قالت الكلمة وكانت مصابة بنزلة برد، ما جعلها تخرج بطريقة مقطعة فضحك الجمهور، مستطردة أن الفنان سمير غانم طلب منها أن تقولها خلال باقي العروض بنفس الطريقة.



ورحل مساء أمس، الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفترة قضاها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر اليوم، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير في التجمع الخامس، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر.