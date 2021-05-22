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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شتان الفارق بين الماضي والحاضر

"فلاش باك" عادل إمام يؤجل فرح ابنه بعد وفاة نور الشريف

عادل امام ونور الشريف
عادل امام ونور الشريف

بعد أن علم الفنان عادل امام بوفاة النجم نور الشريف قرر الفنان عادل إمام، تأجيل حفل زفاف نجله محمد الذي كان مقرراً إقامته في الساحل الشمالي حينها، وذلك حزناً على وفاة الفنان نور الشريف 

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عادل إمام خبر التأجيل قائلاً: "أجلت فرح ابني محمد بعد صدمة ‫نور الشريف... إزاي أفرح وزميلي وصديقي نور الشريف رحل عن الحياة منذ ساعات".
 

وكان الفنان الكبير نور الشريف قد توفي عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع مرير مع المرض.

فيما أثار  قرار بعض  الفنانين والفنانات بشأن الذهاب  إلى أحدى الافراح في الجونة جدلا كبيرا ، خاصة أنهم بدى عليهم الحن الشديد صباحا أثناء توديع سمير غانم

حرصت الفنانة يسرا ولبلبة والهام شاهين على حضور فرح أبن احد رجال الأعمال بالجونة.

وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافروا بعدها الي الجونة لحضور الفرح.

وأحيا النجم عمرو دياب فرح أحدى أبن رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات.


وكان على راس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين ولبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.


حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.

ووصل قبل قليل جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.

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