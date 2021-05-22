الهضبة وتامر حسني ونانسي يشعلون حفل زفاف نجل رجل أعمال بالجونة

أشعل نجوم الغناء الهضبة عمرو دياب والفنان تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وحموبيكا، أجواء حفل زفاف نجل رجل أعمال والذي أقيم فى مدينة الجونة وسط حضور كبير لنخبة من رجال المجتمع والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في كافة المجالات.

وحرصت الفنانة يسرا ولبلبة والهام شاهين على حضور الفرح وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافروا بعدها الي الجونه لحضور الفرح.

وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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تامر