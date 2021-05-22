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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

يسرا وجوهرة
يسرا وجوهرة

حرصت الفنانة يسرا ولبلبة والهام شاهين على حضور فرح أبن احد رجال الأعمال بالجونة.

وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافروا بعدها الي الجونه لحضور الفرح.

وأحيى النجم عمرو دياب فرح أحدى أبن رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات .
وكان على راس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.

ووصل قبل قليل جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.

IMG_20210522_000553
IMG_20210522_000553
سمير غانم رجال الأعمال نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل سمير غانم جنازة سمير غانم الراحل سمير غانم

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