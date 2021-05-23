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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23/5/2021

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23 مايو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
 

  :برج الحمل


مهنياً: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير.

عاطفياً: مازلت متسرعاً والأقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع

صحياً: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22-5-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج الجمعة 21- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي



برج الثور:


مهنياً: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد.

عاطفياً: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.

صحياً: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.

 

برج الجوزاء:


مهنياً: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.

عاطفياً: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك وترى أن من المناسب طرحه عليه.

صحياً: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان
 

برج السرطان:


مهنياً:  تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.

عاطفياً: عودة حب قديم الى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي.

صحياً: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي.


 برج الأسد:


مهنياً: عليك التكتّم وقد تميل الى أشخاص أكبر سنّاً أو سلطة، أو يحيّرك شأن شراكة لا تراها مناسبة.

عاطفياً: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.

صحياً: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيىء إلى أسوأ.


برج العذراء:


مهنياً: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً ويبتسم لك القدر، وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك.

عاطفياً: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدّاً لإنهاء الوحدة والفراغ،  تجد نفسك متفائلاً، وتسعد بتلبية الدعوات.

صحياً: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.

 

:برج الميزان


مهنياً: عليك القيام بجهود مضاعفة لتنال المركز الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بشيء.

عاطفياً: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد.

صحياً: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة.

برج العقرب:


مهنياً:  تضطر الى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما.

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

 

برج القوس:   

                       
مهنياً: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.

عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب  بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم.

صحياً: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط.

 

برج الجدي


مهنياً: عليك أن تكون أكثر صبراً فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.

عاطفياً: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك.

صحياً: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولاً.


 

برج الدلو:


مهنياً: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك،  تظلان أقوى من كل شيء.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.
 

برج الحوت:    

   
مهنياً: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضاً على واقع ما.

عاطفياً: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح  خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم،  ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.

حظك لهذا اليوم الأبراج حظك اليوم الأحد مهنيا عاطفيا

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