تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

انتشرت صور ومقاطع فيديو مرعبة لتمساح ضخم بطول 6 أقدام يطارد المارة داخل ساحة انتظار سيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد منعهم من التواصل مع الشرطة.

استجاب مكتب شرطة لي كاونتي لعدة بلاغات تفيد بوجود تمساح ضخم يطارد الناس داخل موقف سيارات ويندي في مقاطعة لي كاونتي بولاية فلوريدا الأمريكية.

نشر مأمور مقاطعة Lee County الأمريكية على حساب شرطة المقاطعة في تويتر صور التمساح وشرح بالتفصيل كيف تم نقل الحيوان إلى مكان آمن بعد القبض عليه.

وفي نفس المنشور أكدت الشرطة الشرطة أن الضباط إلى جانب طاقم من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، ساعدوا في نقل التمساح بأمان، وشركوا صورًا لعملية النقل.

وأوضحوا مازحين كيف أن التمساح ربما كان "جائعًا" وخرج للبحث عن شطيرة برجر لكنه بدون قصد أخاف الكثير من الناس.

في إحدى الصور المنشورة على تويتر يظهر التمساح جالسًا على العشب، وتكشف صورة ثانية عن ضابط يحاول التعامل مع التمساح بواسطة حبل، وفي الصورة الثالثة، ظهر ضابط ممسكًا بالتمساح بينما كان الآخر يلف حبل حول ذيله.

وجذب المنشور انتباه مستخدمي مواقع التواصل الذين توجهوا إلى التعليقات ليشكروا الشرطة على إنقاذ التمساح.

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