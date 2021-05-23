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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تمساح
تمساح

انتشرت صور ومقاطع فيديو مرعبة لتمساح ضخم بطول 6 أقدام يطارد المارة داخل ساحة انتظار سيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقد منعهم من التواصل مع الشرطة.

استجاب مكتب شرطة لي كاونتي لعدة بلاغات تفيد بوجود تمساح ضخم يطارد الناس داخل موقف سيارات ويندي في مقاطعة لي كاونتي بولاية فلوريدا الأمريكية.

نشر مأمور مقاطعة Lee County الأمريكية على حساب شرطة المقاطعة في تويتر صور التمساح وشرح بالتفصيل كيف تم نقل الحيوان إلى مكان آمن بعد القبض عليه.

وفي نفس المنشور أكدت الشرطة الشرطة أن الضباط إلى جانب طاقم من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، ساعدوا في نقل التمساح بأمان، وشركوا صورًا لعملية النقل.

وأوضحوا مازحين كيف أن التمساح ربما كان "جائعًا" وخرج للبحث عن شطيرة برجر لكنه بدون قصد أخاف الكثير من الناس.

في إحدى الصور المنشورة على تويتر يظهر التمساح جالسًا على العشب، وتكشف صورة ثانية عن ضابط يحاول التعامل مع التمساح بواسطة حبل، وفي الصورة الثالثة، ظهر ضابط ممسكًا بالتمساح بينما كان الآخر يلف حبل حول ذيله.

وجذب المنشور انتباه مستخدمي مواقع التواصل الذين توجهوا إلى التعليقات ليشكروا الشرطة على إنقاذ التمساح.

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ولاية فلوريدا الحياة البرية ولاية فلوريدا الأمريكية فلوريدا الشرطة سيارات ضابط تويتر ضباط تمساح حيوان الأمريكية البرية ساحه انتظار مرعبة

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