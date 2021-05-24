انعقاد مؤتمر الهندسة والمعلوماتية من أجل تحضر أفريقيا.. ننشر تفاصيل التقديم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC، عن تنظيم المجلس الأفريقي للبحث العلمي والإبتكار ASRIC للمؤتمر الأول عن علوم الهندسة بعنوان “الهندسة والمعلوماتية من أجل تحضر أفريقيا “.

بينما يتم عقد هذا المؤتمر بالاشتراك مع معاهد العبور العليا بمصر خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2021 بالقاهرة. يوجد دعوة لتقديم أوراق بحثية/علمية Call for papers للمؤتمر، ويمكن رعاية المؤلفين المختارين لحضور المؤتمر وتقديم العمل البحثي الخاص بهم.

وأوضح أن محاور المؤتمر:

- الهندسة البيئية للمدن الكبرى والتحضر

- المعلوماتية والبيانات الضخمة للتحضر وإدارة المدن الكبرى

- تطوير وإدارة تخطيط المدن الكبرى والمدن الحضرية

بينما لمزيد من المعلومات

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/engtechnology/?lang=ar

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة بدوام كامل لمدة عام واحد في مقر المعهد في النمسا. يجب ان يكون المتقدم حاصلا على درجة متقدمة في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية ، أو عدة سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع .



واوضحت أنه يفضل أن يكون ذلك في بيئة علمية دولية، كما يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو إدارة المشروعات مع خلفية علمية هندسية في مجالات البحث في الاقتصاد والبيئة المتعلقة بموضوعات الطاقة أو استخدام الأراضي أو المناخ أو التنمية