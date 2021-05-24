عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انعقاد مؤتمر الهندسة والمعلوماتية من أجل تحضر أفريقيا.. ننشر تفاصيل التقديم

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC، عن تنظيم المجلس الأفريقي للبحث العلمي والإبتكار ASRIC للمؤتمر الأول عن علوم الهندسة بعنوان “الهندسة والمعلوماتية  من أجل تحضر أفريقيا “.

بينما يتم عقد هذا المؤتمر بالاشتراك مع معاهد العبور العليا بمصر خلال الفترة من 6 – 8 سبتمبر 2021 بالقاهرة. يوجد دعوة لتقديم أوراق بحثية/علمية Call for papers  للمؤتمر، ويمكن رعاية المؤلفين المختارين لحضور المؤتمر وتقديم العمل البحثي الخاص بهم.

txt

كيفية التقديم لمسابقة البحث العلمي عن تنمية وتطوير للشركات الناشئة

وأوضح أن محاور المؤتمر:

- الهندسة البيئية للمدن الكبرى والتحضر

- المعلوماتية والبيانات الضخمة للتحضر وإدارة المدن الكبرى

- تطوير وإدارة تخطيط المدن الكبرى والمدن الحضرية

بينما لمزيد من المعلومات 
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/engtechnology/?lang=ar

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة بدوام كامل لمدة عام واحد في مقر المعهد في النمسا. يجب ان يكون المتقدم حاصلا على درجة متقدمة في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية ، أو عدة سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع .


واوضحت أنه يفضل أن يكون ذلك في بيئة علمية دولية، كما يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو إدارة المشروعات مع خلفية علمية هندسية في مجالات البحث في الاقتصاد والبيئة المتعلقة بموضوعات الطاقة أو استخدام الأراضي أو المناخ أو التنمية

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA للشركات الناشئة المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم اخبار التعليم

ترشيحاتنا

طيبب المنتخب يكشف تطورات إصابة تريزيجه وموعد عودته

كان فيه قرى مفهاش صرف صحي .. عمرو أديب : الريس مهتم بحياة كريمة للمواطنين

قيود على تأشيرات والمساعدات الاقتصادية.. عقوبات عاجلة من الولايات المتحدة ضد إثيوبيا

الصحة: تسجيل 1145 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 51 وفاة

لماذا فقدت مصر والسودان الثقة مع الجانب الاثيوبي؟ وزير الري يجيب

أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ