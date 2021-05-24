هاني الناظر يوجه نصائح ضرورية للمتعافين من كورونا

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على مشاركة متابعيه بأهم النصائح حول الإجراءات الواجب اتباعها بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد وهي كالآتي..

١- الاكثار من شرب المياه بما لا يقل عن ٣ لتر علي مدار اليوم

٢-الحرص على تناول معلقة عسل نحل يوميا صباحا (وعلي مرضي السكر الحرص على ضبطه) وظهرا تناول طبق سلاطة خضراء بحجم كبير مع عصير الليمون مع عدم الاكثار من أكل المخللات والحلويات المصنعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية

٣- المشي لفترة لا تقل عن نصف ساعة يوم بعد يوم في الهواء الطلق

٤- تعريض الذراعين والساقين لأشعة الشمس المباشرة الساعة الخامسة عصرا يوم بعد يوم

٥-الاستحمام بالماء الدافئ وليس الساخن يوميا قبل النوم

٦- عدم السهر والنوم المبكر والمتواصل لمدة ثماني ساعات تقريبا

٧- الحرص علي الاستمرار والتمسك بجميع الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير وغيرها.