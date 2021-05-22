أبوس راسكم إحنا فى ذروة الموجة الثالثة..هانى الناظر يوجه تحذيرا من كورونا

هانى الناظر

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إنه يطالب المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بدأت فى ذروة الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا، ولذلك على الجميع توخي الحذر، والالتزام بارتداء الكمامة.



ولفت أن الدولة تتيح تطعيمات كورونا بالمجان، ولذلك على الجميع الحصول على اللقاح، معلقًا “ ابوس راسكم البسوا الكمامة”.

منذ بداية شهر مايو الماضي، شعر الأطباء في الهند بالذعر عقب زيادة حالات العدوى بـ "الفطر الأسود" أو فطر الغشاء المخاطي، وهي عدوى نادرة تقتل الآلاف معظمهم من مصابي فيروس كورونا ، وكان آخرهم في مصر، الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي بهذا الفطر.

تحدث عدوى الفطر الأسود" بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، حسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحسب التقارير، يصاب الشخص بداء الفطريات الذي توجد منه أنواع عدة، عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية "الأبواغ" التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

- مدى خطورة الفطر الأسود ؟

يجب اكتشاف الإصابة بـ الفطر الاسود مبكرا، نظرا لأنها عدوانية، حيث يحتاج العلاج لكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، ويضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن متوسط معدل الوفيات بالعدو يبلغ 54%، وبمجرد الإصابة بالفطر الأسود، يكون المريض معرضاً للموت في غضون أيام.

ورغم ذلك، فإن "الفطر الأسود" ليس معديا، كما تتعامل الهند عادة مع بضع عشرات من حالات الإصابة بالفطر الأسود سنويا، لكن في الأسابيع الماضية، أبلغت الهند عن الآلاف من حالات الإصابة بـ"الفطر الأسود" في جميع أنحاء البلاد، وتم نقل المئات إلى المستشفيات فيما توفي 90 شخصا على الأقل، وأعلنت ولايتان بأنه "وباء"، فيما جعلته الحكومة المركزية مرضا يمكن الإبلاغ عنه.

وفي الغالب، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية من الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

أما أعراض الفطر الأسود فتعتمد على مكان نموه في الجسم، لكن يمكن أن تشمل تورم الوجه والحمى وتقرحات الجلد والآفات السوداء في الفم.



