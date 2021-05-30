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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض واقعة العثور على طفل حديث الولادة في الغردقة

الطفل بعد العثور
الطفل بعد العثور علية

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، القبض على والدة الطفل الذي عثر الأهالى عليه ملقى في الشارع ملفوفا في قطعة قماش حمراء بجوار إحدى الشركات بشارع النصر، وتبين أن والدة الطفل تعمل في إحدى كافيهات مدينة الغردقة وبررت إلقائها للطفل بأنها مطلقة، وتمر بظروف مالية صعبة لا تقدر على رعاية طفلها تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالة الأم للنيابة.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً بورود بلاغات من الأهالي تفيد بالعثور على طفل حديث الولادة مجهول الهوية، ملفوفاً بغطاء أحمر، ويرتدي ملابسه كاملة، ملقى بشارع النصر وسط مدينة الغردقة. 

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول الغردقة إلى محل البلاغ، وتبين من خلال فحص الطفل أنه حديث الولادة عمره أيام قليلة، ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته. وتم نقل الطفل حديث الولادة إلى مستشفى الغردقة العام، لفحص الرضيع ونقله إلى إحدى دور الرعاية.

وأفاد شهود عيان من أهالي النتطقة بأنهم شاهدوا سيدة قامت بإلقاء الطفل الرضيع، للتخلص منه، بعد إخفائه في قطعة من القماش. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

البحر الأحمر الغردقة العثور على رضيع امن البحر الاحمر

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