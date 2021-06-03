الطريقة الصحيحة لـ غسل الفاكهة| فيديو

قالت الدكتورة جيهان سامي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يوجد تحذير كبير من تناول الخوخ والبطيخ ، وذلك لأن بعض المزارعين يقوموا بحقن البطيخ لتغير لونه وحجمه، حتي يتيسر بيعه في السوق، بعد أن تظهر البطيخ كبير الحجم واحمر اللون، ولكن عندما يفتحها المشتري يجد بالفعل لونها أحمر ولكن ليس بها طعم، بل تكون عبارة عن مياه بلا طعم.



وأضافت "استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن بعد حقن البطيخ فعندما يتركها المشتري لفترة فيجدها تفقد جميع المياه التي بداخلها، وذلك لأنه هذا هو السبب في كبر حجمها من البداية، كاشفة أن حقن الخوخ يساعد علي كبر حجمه وتغير طعمه ليكون به سكريات أكثر، فيكون هدف الرش زيادة كميات الخوخ وزيادة انتاجه، فيكون هنا الرش يساعد في عملية نضج الفاكهة بطريقة غير طبيعية.

وأشارت "سامي"، إلى أن الشخص يكتشف تلك الطرق غير الطبيعية، عندما يتذوق البطيخ ويجد طعمه عبارة عن مياه بالرغم من أن لونه أحمر، ولا يفضل للشخص الكبير والصغير أن يأكل هذه الفاكهة نهائيا، ولكن نكتشف الخوخ عن طريق غسله بمياه من صنبور المياه، ومن ثم نضعه في مياه من الفلتر وعليها نقطة خل.

وتابعت، "يفضل إعطاء الأطفال خوخ دون قشر، وذلك لأن جميع مواد الرش تتركز في القشرة الخارجية للخوخ، مشيرة إلى أن قشرة التفاح تكون لها قيمة غذائية عالية، ولكن يفضل أن يتم تقشير قشرة التفاح التي تظهر لامعة أو تظهر بها زيوت.

وأوضحت، أنه من ضرورة غسل الأطعمة والفواكهة إيضاعها في مياه وخل، حتي يطهر جميع الأطعمة من الفيروسات، ولكن يفضل أن يضه كلا من الجرجير والخضروات في الخل والمياه لبضع ثواني فقط، حتى لا يتأثروا وتستوي تلك الخضروات، ولكن الفاكهة من الممكن أن تستمر لفترة في المياه والخل.