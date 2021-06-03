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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عماني عاجل بشأن أسعار فحص فيروس كورونا

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أصدرت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان قرارا عاجلا بشأن أسعار تحليل كورونا داخل السلطنة وتراوحت الأسعار ما بين 7  إلى 25  ريال عماني بحسب صحيفة الشبيبة العمانية .

وقالت الهيئة في قرارها:  نظرا للإجراءات التي تتخذها حكومة السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وما قامت به وزارة الصحة من وضع آلية لتنظيم أسعار فحص كوفيد- ۱۹ في المؤسسات الصحية الخاصة.

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وأضافت : ومن منطلق تظافر الجهود وإيمانا من الهيئة بالدور التكاملي والعمل المشترك بين الجهات الحكومية تحقيقا للصالح العام ، فإننا نود أن نلفت عناية الجميع إلى أن الهيئة سوف تقوم بمتابعة الأسعار الخاصة بالفحص في المؤسسات الصحية التي قامت الوزارة بتحديدها.

كما دعت  الهيئة المؤسسات الصحية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار التي حددتها وزارة الصحة بموجب تعميم سابق للوزارة العمانية  بما يضمن حق متلقي الخدمات الصحية في عدم استغلاله بسبب هذه الظروف الاستثنائية.

حماية المستهلك فيروس كورونا سلطنة عمان فحص كورونا اسعار فحص كورونا

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