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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف تنبأ أحمد ماهر بمستقبل إيهاب فهمي الفني؟

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

يحتفل اليوم الفنان إيهاب فهمي بعيد ميلاده الـ 52، وهو أحد أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية منذ سنوات صعوده الأول، وزادت مكانته وأعماله بصورة ملحوظة مؤخرا.

 

مشوار إيهاب فهمي 

 

بدأ الفنان إيهاب فهمي مشواره التمثيلي في الدراما وشارك في عدد من المسلسلات التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم، أبرزها زيزينيا، الضوء الشارد، الرقص على سلالم متحركة. 

 

ومع بداية الألفية الجديدة بدأت أعماله تتزايد وأصبح عضوا رئيسيا في عشرات المسلسلات الناجحة منها لدواعي أمنية، أوراق مصرية، حكايات زوج معاصر. 

 

لا يعرف الكثيرون أن الفنان إيهاب فهمي بدأ التمثيل في سن مبكرة، وشارك وهو طفلا في مسرحية تعرض في مدرسة ثانوية كانت تعمل فيها والدته أخصائية اجتماعية. 

 

وقال إيهاب فهمي في حوار تلفزيوني له إن دوره في المسرحية كان يقتصر على كلمات قليلة لكن مخرج العرض أنذاك الفنان الشهير أحمد ماهر أثنى على موهبته. 

 

 

قال أحمد ماهر لوالدة الفنان إيهاب فهمي، إنه ينتظره مستقبل مميز في التمثيل وسيكون "ممثل مهم" على حد وصفه. 

 

وأوضح إيهاب توفيق أنه قابل المخرج كرم مطاوع وهو في عمر 16 عاما، ونصحه بأنه ممثل جيد لكن نصحه بالدراسة أولا ثم المحاولة مرة أخرى، وبالفعل اتجه للدراسة وبدء التمثيل على مسرح الجامعة. 

 

ايهاب فهمي أحمد ماهر كرم مطاوع مسلسلات إيهاب فهمي الضوء الشارد

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