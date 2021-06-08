الفيض الذي لا ينتهي ..7 سنوات من تنصيب السيسي رئيسا لمصر

تحل اليوم الذكرى السابعة لـ تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، وأدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 8 يونيو 2014، ليكون الرئيس الثامن للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات بـ 96.9%

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2014، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بغالبية الأصوات بنسبة "96.9%" وبمشاركة بلغت 47.45% من إجمالي الناخبين، وتم اخطار المرشح بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وبدأت الفترة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقائيا مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو 2014، وفق المادة 231 من الدستور.



خطاب الرئيس المؤقت الأخير

في يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، وبعد الإعلان رسميا عن انتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وقبل أداء السيسي اليمين الدستورية، توجه المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد إلى الشعب المصري بخطاب بمناسبة اختتام ولايته.

وأوصى الرئيس المؤقت في كلمته المصريين بمصر خيرًا، والتحلي بخُلق الرحمة، قائلًا: "استوصوا بمصر خيرا، وارحموا بعضكم بعضا"، وتساقطت دموع الرئيس مضيفا: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

كما وجه الشكر لرؤساء الوزارات الذين عملوا معه طوال فترة ولايته، مطالبا بمواجهة حالة الانفلات الأخلاقي عبر خطاب ديني متسامح ومتجدد، وطالب بتصفية النفوس وغسل القلوب بالمحبة للوطن وللبعض، وأوصى بأن يكون القوي رفيقا بالضعيف.

كما قال منصور: "أثق أن الغد يحمل للوطن غدًا أفضل، وأنتظر عودة لهويتنا المصرية، وقيمنا الرفيعة، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واحفظ لنا مصرنا".



أداء اليمين الدستورية

بعد إعلان نتيجة الانتخابات، تقرر حلف السيسي لليمين الدستورية وإجراء حفل التنصيب في 8 يونيو 2014، وتقرر حضور مراسم حلف اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا لـ 108 أشخاص فقط وفق سعة قاعة الاحتفالات بالمحكمة.

وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية، أن السيسي رفض طلب الأجهزة الأمنية بعدم أداء اليمين الدستورية بمقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادي، وأداءه بأحد القصور الرئاسية لدواع أمنية، وأن السيسي طلب أن يتم أداء اليمين الدستورية بمقر المحكمة، وأن قوات الحرس الجمهوري ستتسلم مقر المحكمة بشكل كامل.

حفل التنصيب في قصر القبة

تم الإعلان عن إقامة حفل لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر القبة بحضور ما يقرب من 1200 شخص من رموز وقيادات مصرية ودولية، وقبل الحفل تم الاستعانة بخبراء زراعيين لتأهيل حديقة قصر القبة النباتية، لنقل مخلفات تقليم الأشجار والنباتات بالقصر لـ تجميله ورفع قدرات النافورة داخل الحديقة لاستقبال الضيوف في حفل التنصيب الرئاسي.

المدعوين لحضور مراسم تسلم السلطة

وحضر مراسم تسليم وتسلم السلطة من الرئيس السابق عدلي منصور إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ أحمد الصباح.

وشارك في المراسم أيضا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، ورئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إيفانجيلوس فينيزيلوس، ومثل الولايات المتحدة مستشار وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون، كما حضر وفد من وزارة الخارجية الروسية برئاسة دميتري شيفيكلاف.

كما حضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أحمد ولد تجودي، والوزير المفوض بتونس طارق بن عبد الكريم لطيف، ورئيس البرلمان الإفريقي بيشيل أمادي، وشارك أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالإضافة إلى عشرات الوفود الأجنبية ممثلة في سفرائها لدى القاهرة.



حلف اليمين الدستورية

وصل قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى مقر مراسم أداء اليمين الدستورية في التاسعة صباحا، وفي الساعة العاشرة والربع، وصل الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى مقر المحكمة، وفي الساعة العاشرة وواحد وعشرين دقيقة، وصل عبد الفتاح السيسي بمروحية عسكرية.

بدأت المراسم رسميا في الساعة العاشرة والنصف صباحا، ظهر السيسي جالسا بجانب عدلي منصور رئيس مصر المؤقت مع أعضاء المحكمة "نواب رئيس المحكمة" الـ13 الجالسين بجانب السيسي في صف عامودي.

وأدى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية واقفا ووقف أمامه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة وجاء نص اليمين:-

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

تسليم السلطة بين السيسي وعدلي منصور

توجه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية، ومع وصوله أطلقت مدفعية السلام من قوات الحرس الجمهوري 21 طلقة، وأدى حرس الشرف التحية، ثم تم عزف السلام الوطني، ثم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف، واستقبله الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور لدى سلم القصر لتحيته، بعد ذلك استقبل السيسي ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة.

وثيقة التسليم والتسلم الأولى من نوعها

بعد الاستقبالات، توجه رئيس الجمهورية المنتخب والرئيس المنتهية ولايته عقب ذلك إلى قاعة الاحتفال ليلقي الرئيس المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور كلمة، أعقبتها كلمة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، ثم قام الرئيسان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة التي عُدَّت الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري التي يوقع فيها رئيسان مصريان لوثيقة تسلم وتسليم السلطة التي جاء نصها:-

"باسم الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ومفجر الثورة ثورة 25 يناير للعام 2011 وما حملته من طموحات وآمال وتطلعات وثورة الـ30 من يونيو للعام 2013 المكملة التي صوبت المسار واستعادت الوطن، وتنفيذا للاستحقاق الثاني لخارطة مستقبل الشعب المصري، وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 36 لعام 2014 بإعلان فوز السيد عبد الفتاح خليل سعيد السيسي في الانتخابات الرئاسية التي عقدت خارج البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 من شهر مايو العام 2014 وداخل البلاد خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر مايو من العام 2014، وعقب أداء سيادته اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، تسلم السيد عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، حررت هذه الوثيقة في العاشر من شعبان 1435 من الهجرة الموافق الثامن من يونيو العام 2014".

عقب ذلك أقيمت مأدبة غداء تكريماً لملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود لحضور مراسم التنصيب الرئاسية.

مراسم وحفل التنصيب

بدأ حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ، بدخول رئيس مصر عبد الفتاح السيسي والرئيس المنتهية ولايته المؤقتة عدلي منصور جنبا إلى جنب موجهين التحية لجمهور الحفل.

عزف السلام الجمهوري، تلا القارئ أحمد نعينع آيات من القرآن مفتتحًا الحفل بآيات من سورة الفتح.

وجه الرئيس المنتهية ولايته المؤقتة عدلي منصور خطابه للأمة، الذي أثنى فيه على ثورتي الشعب وتمنى فيه التوفيق للقيادة الجديدة.

الخطاب الأول للرئيس السيسي

وجه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول للأمة، والذي بدأه بطلب الوقوف من الحاضرين تحية للشهداء، ثم وجه التحية للشعب المصري، ثم للمستشار عدلي منصور على قبوله المنصب وانتهاء ولايته المؤقتة بنجاح.

وتحدث عن ثورة الشعب في 30 يونيو وبيان 3 يوليو، العلاقة بين الدولة والشعب، دور القوات المسلحة في حماية مصر، والخطة المتوقعة المبدئية للمشروعات القومية وتطوير قطاعات التعليم والزراعة والصناعة، حقوق الفقراء ومحدودي الدخل، أهمية تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر والكنيسة المصرية في ذلك، الحريات وتطبيق القانون، دور المرأة المصرية مع تقديم التحية لها، موقف مصر من سد النهضة والعلاقات الخارجية خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

القرار الجمهوري رقم "1"

أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم (1) لعام 2014 الذي يقضي بمنح عدلي منصور قلادة النيل العظمى أرفع وسام في مصر، عزف السلام الجمهوري ونهاية الحفل.