مأكولات تساعد الطلاب على التركيز في الامتحانات

يحتاج الطلبة خلال فترة الأمتحانات تناول الأطعمة الصحية و المفيدة التي تساعدهم على التركيز و استيعاب موادهم الدراسية، فعندما تكون طالبًا تحاول حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة ، فمن المهم أن تحافظ على صحتك في أفضل حالاتها.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على صحتك إلى تعزيز الأداء الأكاديمي ومساعدتك في الوصول إلى أهدافك التعليمية، فهناك بعض مأكولات تساعد الطلبة على التركيز في الامتحانات.

على الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام هو الأكثر أهمية للحفاظ على تغذية الجسم والدماغ والاستعداد لأداء المهام الصعبة ، تظهر الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تكون مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ وتعزيز الأداء العقلي

فيما يلي أهم مأكولات تساعد الطلبة على التركيز في الامتحانات وفقا لما نشره healthline.

التوت

يحتوي على مركبات بما في ذلك الأنثوسيانين التي قد تعزز الأداء العقلي.

الحمضيات

تشير الدراسات إلى أن تناول الحمضيات قد يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

الشوكولاتة

منتجات الشوكولاتة والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد. قد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة ووقت رد الفعل.

المكسرات

المكسرات غنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ ، بما في ذلك فيتامين E والزنك. قد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.

البيض

قد يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، والكولين ، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض.

الأفوكادو

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتينويد قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.

الأسماك

قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام. قد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

البنجر

البنجر غني بالنترات ، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، وتواصل الخلايا العصبية ، وصحة الدماغ بشكل عام. ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.

قائمة مأكولات تساعد الطلبة علي التركيز في الامتحانات

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي متوازن على التركيز في الامتحانات ، لا يوجد طعام واحد كامل من الناحية التغذوية ، لذا فأنت بحاجة إلى مجموعة متنوعة، حاول ألا تفوت وجبات الطعام وإلا سينخفض ​​مستوى السكر في الدم وفقا لموقع bbc.

-دهون جيدة

في الغرب ، نأكل الكثير جدًا من أوميغا 6 ، الموجود في الزيوت النباتية والبذور ، والقليل جدًا من أوميغا 3 (وهو أمر مهم لقوة الدماغ) ، الموجود في الأسماك والمأكولات البحرية الغنية بالزيوت. من المهم الحد من استهلاك أوميغا 6. وهذا يعني الحد من المنتجات المصنوعة من هذه الزيوت ، مثل بعض المارجرين ، وكذلك الزيوت نفسها.

-خضروات

تحتوي الخضراوات على الألياف ، والتي تبطئ عملية الهضم ، مما يتسبب في إطلاق الطاقة في الطعام بشكل أبطأ وبالتالي تساعدك على تجنب فترات الذروة والانخفاضات في الطاقة. تشمل المصادر الجيدة للألياف الجزر والبروكلي. الحديد مهم بشكل خاص خلال وقت الامتحان ، حيث يؤدي نقص (تم تحديده في أكثر من 40٪ من الفتيات المراهقات) إلى التعب وقلة التركيز ؛ مصدر الخضر الورقية الداكنة.

-فاكهة

تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وبالتالي تتسبب في إطلاق الطاقة في الطعام ببطء أكبر التفاح والكمثرى والتوت والموز مصادر جيدة. جرب نثر التوت المجمد أو الفاكهة المجففة على العصيدة. فيتامين ج ضروري لجهاز المناعة ، ويوجد في الفاكهة والخضروات. يعتبر البرتقال وفاكهة الكيوي من المصادر الجيدة بشكل خاص.

-بروتين

تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية الغنية بالزيوت مهمة لصحة الدماغ وتركيزه ، وذلك بفضل "أوميغا 3 طويلة السلسلة". يتكون حوالي 8 ٪ من الدماغ من دهون أوميغا 3 ، ويجب أن نتناول جزءًا من الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على الأقل يومين في الأسبوع. مكثف في سمك السلمون والسردين والتونة الطازجة (غير المعلبة) والسلمون المرقط والماكريل. حتى أصابع السمك تحتوي على البعض. يمكن اعتبار المكملات الغذائية ، خاصة في فترات الاختبار. أوميغا 3 قصيرة السلسلة ، الموجودة في المكسرات والبذور ، أقل فعالية حيث يمكننا أن نكافح لتحويلها إلى سلاسل طويلة. قد تستفيد الشابات من زيادة الحديد باللحوم الحمراء.

- الحبوب

تساعد الكربوهيدرات بطيئة التحرر مثل خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة الكاملة والأرز البني والعصيدة في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم ، وتجنب انخفاض التركيز وقوة الدماغ. تشير الأبحاث إلى أن 17٪ فقط من البالغين و 6٪ من الأطفال يأكلون ما يكفي من الحبوب الكاملة. إن تناول ثلاث شرائح من خبز الحبوب الكاملة أو وعاء واحد من الحبوب الكاملة مع شريحة واحدة من الخبز يوميًا سيوفر لك جميع الحبوب الكاملة التي تحتاجها. تعتبر بعض الحبوب الكاملة ، بما في ذلك القمح ، مصدرًا جيدًا للزنك ، ويرتبط نقص الزنك لدى الأطفال بفرط النشاط.

الوجبة المفيدة للمساعدة في التركيز في الامتحانات

تشمل خيارات الطعام الصحي في يوم الامتحان البيض والمكسرات والزبادي والجبن القريش، قد تكون مجموعات الإفطار الجيدة عبارة عن حبوب كاملة مع حليب قليل الدسم وبيض وخبز محمص مع المربى أو العصيدة أو دقيق الشوفان أو الموسلي الخالي من السكر.

فيما يلي أفضل 3 خيارات لما تأكله على الإفطار وفقا لموقع winwardacademy.

القائمة 1: الحبوب الكاملة مع حليب قليل الدسم ، مغطاة بالفواكه الطازجة.

القائمة 2: البيض والخبز المحمص مع الزبادي أو الجبن القريش.

القائمة 3: دقيق الشوفان أو العصيدة مغطاة بالفواكه الطازجة والحليب قليل الدسم.

إفطار يوم الإمتحانات .. تعرف علي مكونات الوجبة التي تساعد علي التركيز في الإمتحانات

أكد موقع bbc، أن أظهرت الأبحاث أن التلاميذ والطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار يؤدون بشكل أفضل في الامتحانات، للحصول على أفضل وجبة إفطار ، قم بتضمين الكربوهيدرات بطيئة التحرر ، مثل الشوفان الملفوف الكامل ، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الموسلي منخفض السكر ، لأنها توفر طاقة بطيئة الإطلاق. أضف طعامًا بروتينيًا ، مثل الحليب أو الزبادي أو البيض ، لتحافظ على شعورك بالشبع لفترة أطول في يوم الاختبار ، اهدف إلى تضمين جزء من طعام غني بدهون أوميغا 3 طويلة السلسلة ، مثل الماكريل المدخن حيث يُعتقد أن لها خصائص تعزز الدماغ.

للحصول على أفضل وجبة إفطار في يوم الاختبار ، اجمع بين الكربوهيدرات بطيئة التحرر ، مثل الشوفان الكامل أو خبز الحبوب الكاملة مع الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الحليب واللبن والبيض. تخلص من السكر أيضًا.