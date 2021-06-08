نصائح هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي القادم لشكل امتحانات الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة، وسيتم تجربة الازدواجية بين الامتحانات الالكترونية والورقية معا قبل الامتحان النهائي .

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:" مصر مستمرة في العملية التعليمية ومقبلة على إتمام إجراء الامتحانات رغم جائحة كورونا ".

وتابع وزير التعليم:" الطالب سوف يستلم ورقة بها اسئلة ومعها بابل شيت لوضع الاجابات بها ومعه التابلت الخاص به ".

وأكمل شوقي :" أنصح الطالب بكتابة اسمه على البابل شيت ويخذ الكود من ورقة الاسئلة لفتح الامتحان على التابلت لبدء الإجابة عن أسئلة الامتحانات ، ومعظم أاسئلة الامتحان عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد ولن تأخذ وقتا في الاجابة عنها".

ولفت طارق شوقي:" سمعنا تخوفات كثيرة من عناصر التكنولوجيا واحتمالية فشل منظومة التابلت او انقطاع التيار الكهربائي أثناء امتحانات الثانوية، وبناء على ذلك نقول للطالب اكتب إجاباتك التي وضعتها على التابلت في البابل شيت ايضا حتى يكون الطالب في أمان في حال حدوث أي عطل بالتابلت أثناء الامتحان ".

