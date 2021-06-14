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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علم أدوية في كامبريدج : لقاح استرازينيكا أهم أسلحة صد كورونا وآثاره الجانبية قليلة

كورونا
كورونا

أكد الدكتور بلال زعيتر، المستشار في علم الادوية واللقاحات في جامعة كامبريدج، أن قرارات استبدال لقاح استرازينيكا أو مطالب وقفه غير منطقية، إذ إنه واحد من أهم الأسلحة في الحرب التي نواجهها الآن أمام فيروس كورونا، كما أنه يجب تقنين استخدامه أولاً ثم استبداله بلقاح أخر.

وأضاف "زعيتر"، خلال حواره عبر الأنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدول التي وضعت قيود على استرازينيكا هي تمتلك بدائل كثير من لقاحات مختلفة من كورونا، موضحًا أنه في بريطانيا هناك 22 مليون شخص تلقوا اللقاح، ونتائج التطعيم على أرض الواقع كبيرة جدًا بنسب فعالية وصلت لـ99% من الانخفاض، منوهًا إلى أن الاثار الجانبية للقاح قليلة جدًا.

وأوضح "زعيتر"، أن هناك توجه عام في الدول التي بها توافر للكثير من الأنواع المختلفة للقاح، بتوفير لقاح فايزر ومودرنا لشباب والأخرى استرازينيكا وجونسون أند جونسون للكبار، كما أن هناك موافقة لحصول الأطفال على لقاحي فايزر ومودرنا من عمر 12 عام.

 

حديث القاهرة أسترازينيكا لقاح فايزر خيري رمضان

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