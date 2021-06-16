تعرف على أحدث أسعار شيرى تيجو 3 2021 في مصر

نجحت الشركات الصينية اثبات جدارتها داخل الأسواق العالمية و المحلية ، نتيجة عن طرح العديد من الإصدارات التى نالت مجموعة من التجهيزات الداخلية و الخارجية المميزة ، إلى جانب و سائل التحكم و الرفاهية، و التي تختلف من فئة إلى أخرى .

و من اشهر هذه الإصدارات السيارة الأيقونة " شيرى تيجو 3" ، و يقدم موقع " صدى البلد " الإخباري، ابرز الأسعار و المواصفات الخاصة بالسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2021 .

و ينتمى طراز تيجو 3 موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

و حصلت سيارة تيجو 3 ، على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان و منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكرتوني للفرامل EBD.

كما جاءت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ابرزها نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

وزودت سيارة تيجو 3 بكماليات أخرى مثل خاصية التحكم في عجلة القيادة، وإمكانية تعديل المقاعد الأمامية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشاشة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

حصلت على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بخاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم في مستوي ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية LED.

و يبلغ سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2021 في مصر بقيمة 243 الف جنيه.