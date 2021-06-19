عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات إيران.. إبراهيم رئيسي يحصل على أكثر من 16 مليون صوت

انتخابات إيران.. إبراهيم رئيسي يحصل على أكثر من 16 مليون صوت

صدى البلد

قالت وسائل إعلام محلية في إيران، إن المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حصل حتى الآن على أكثر من 16 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت نتائج غير رسمية أنه تم فرز أكثر من  26 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، منها أكثر من 3 مليون صوتًا باطلاً، فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3 مليون و95 ألف، وعبدالناصر همتي على 2 مليون و231 ألف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي على أقل نسبة تصويت بنحو 911 ألف صوتًا.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من يونيو، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

انتخابات إيران.. مؤشرات على تقدم إبراهيم رئيسي في نسب التصويت

وسجلت العاصمة طهران، التي فيها 6 ملايين و 600 ألف ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات، نسبة مشاركة وصلت مليون و584 ألف، أي بنسبة 24 بالمائة.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

وأصبح رئيسي عضوًا في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حاليا منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

 

انتخابات ايران ايران رئيسي إبراهيم رئيسي الانتخابات الإيرانية

موضوعات متعلقة

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

انتخابات إيران.. مؤشرات على تقدم إبراهيم رئيسي في نسب التصويت

النظام الإيراني يستعين بـ"الأموات" لاستعطاف الشعب للتصويت في انتخابات الرئاسة|شاهد

انتخابات الرئاسة الإيرانية 2021 .. بين أزمات داخلية وتحديات خارجية

ترشيحاتنا

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يدعم خدمات جوجل.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50

زيادة جديدة في أسعار نيسان جوك موديل 2021

نقل مظاريف امتحانات الدبلومات الفنية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان

موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

بإطلالة ملفتة.. شاهد أحدث ظهور لـ كارولين عزمي عبر انستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ