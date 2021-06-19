انتخابات إيران.. مؤشرات على تقدم إبراهيم رئيسي في نسب التصويت

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تشير إلى تقدم المرشح إبراهيم رئيسي رئيس القضاء المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وقالت "العربية" إن قرابة 7 ملايين اقترعوا لصالح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من يونيو، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

وأصبح رئيسي عضوًا في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حاليا منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إبراهيم رئيسي بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء تسعة مسؤولين إيرانيين إلى قائمة العقوبات، بمن فيهم إبراهيم رئيسي، بسبب ملفات إعدامات 1988 الجماعية، وقتل المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر 2019.