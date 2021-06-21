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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دندش.. أول إصدارات سلسلة نساء خاسرات لـ شيماء فرح في معرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تشارك الكاتبة والإعلامية شيماء فرح، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، برواية دندش الصادرة عن دار إبهار للنشر والتوزيع، والتي تعد الجزء الأول من سلسلة روايات «نساء خاسرات» المقرر أن يصدر الجزء الثاني منها خلال الدورة المقبلة للمعرض.

 

غلاف روايات دندش

رواية «دندش» مستوحاه من قصة واقعية من داخل ملفات قضايا مباحث الآداب، وتدور حول فتاة اتهمت في قضايا ممارسة البغاء قبل إتمامها السن القانوني.

 

غلاف الرواية

أحداث الرواية

وتناقش الرواية أسباب وصول الفتاة إلى هذا الطريق، والدافع وراء ذلك، والجاني والمجني عليه.

وتاتي رواية «دندش» بعد نجاح رواية «مازال القلب حيًا» التي صدرت في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وناقش قضايا الإغتصاب وطالبت بتعديل القانون.

 

شيماء فرح، حاصلة على بكالريوس فنون جميلة، جامعة اسكندرية، وكتب مجموعة من الروايات الإلكترونية، وتعد رواية «دندش» العمل الثالث لها، بعد رواية «مازال القلب حيًا»، و«مكالمة و خاطئة».

وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية التي ناقشت فيها القضايا والمشاكل الإجتماعية.

رواية دندش الكاتبة شيماء فرح سلسلة نساء خسرات دار ابهار للنشر والتوزيع روايات جديدة دندش شيماء فرح

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