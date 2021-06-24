كأس العرب للشباب .. منتخب لبنان يواجه العراق والسعودية تلتقى اليمن

تستأنف اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العرب للشباب التى تستضيفها مصر حتى يوم 6 يوليو المقبل ويواجه منتخب جزر القمر نظيره منتخب السنغال فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

فيما يلتقى ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب منتخب لبنان نظيره منتخب العراق فى تمام الساعة السابعة مساء كما يخوض منتخب السعودية مواجهة مرتقبة مع نظيره منتخب اليمن فى الساعة السابعة مساءا.

كأس العرب للشباب

وكان منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر حقق فوزا مستحقا على نظيره منتخب الجزائر بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كاس العرب للشباب.

أحرز هدف المباراة الوحيد عبدالرحمن رشدان فى الدقيقة 63 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فى مباراة مصر والجزائر ضمن بطولة كاس العرب للشباب.

وتأهل منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إلى دور الثمانية فى بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز على منتخب الجزائر وحصوله على 6 نقاط.

وحصل فى الدقيقة 62 منتخب مصر للشباب على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها عبدالرحمن رشدان لاعب منتخب مصر للشباب قوية تسكن شباك الحارس الجزائري فى الدقيقة 63 فى بطولة كاس العرب للشباب.

إنتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا فى استاد القاهرة بـ الجولة الثانية بطولة كأس العرب للشباب التي تستضيفها مصر حتي 6 يوليو الجاري .



بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب لاعبى منتخب مصر للشباب رغبة فى تسجيل هدف مبكر وفى المقابل بادل منتخب الجزائر الهجمات ولجأ إلى تأمين دفاعاته مع الاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة فى بطولة كاس العرب للشباب.

وخاض منتخب مصر للشباب مباراته أمام الجزائر اليوم فى بطولة كأس العرب للشباب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : عبد الرحمن صميدة ومحمد عبد النبي وخالد عوض وكريم الدبيس

خط الوسط :طارق أمين وعبد الرحمن أبو حمده وأحمد حواش.

خط الهجوم : ماجد عبدالرحمن وإيشو وأحمد شريف.

وانطلقت الأحد الماضى منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.