بالفيديو.. خالد الجندى: أولادنا هتضيع من غير توقير الدين

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم توقير الله، أثناء الأذان أو الصلاة أو قراءة القرآن الكريم، موضحا "مينفعش تقرأ القرآن وأنت بالمايو.. أو نائم، توقيرا لله".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم ابنك بيشوفك وأنت بتقرأ القرآن الكريم، تحترم كتاب الله، لازم يشوفك وأنت بتنزل رجل من على رجل أول لما تسمع الأذان، أولادنا هتضيع لو متعلموش توقير الدين".

توقير الدين

وقال الشيخ خالد الجندى في حلقة سابقة ، إن الخمر والبيرة وكل المسكرات حرام شرعا، وملعون شاربها وحاملها، لافتا إلى أنه ينقل الفقه المذهبى لكن هناك بعض الناس يحرفون القول والفتوى.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كنت أتحدث عن رأى الإمام أبو حنيفة فى حلقات الفقه، فتحدثت فى أى الخمر، فنسبوا لى زوا وبهتانا إنى أحلل الخمر، ومن يدعى على هذا فأنا خصيمه يوم القيامة" .

وأوضح خالد الجندى، أن آداب الحمامات والخلاء فى كتب السنة كلها ليس لها علاقة بما فيه نحن اليوم، مضيفا "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام يعتبر أنظف مكان فى البيت ولو دخل فيه الشيطان هيتسرع".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،: "لازم نعرض الفقه بما يتفق مع الواقع، بالتالى الحمامات اللى عندنا ليست أماكن نجاسة أو عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

من جانبه حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، من ترك السنة النبوية، مشيرا إلى أن عليها أجر قد ينقذ من دخول النار.

وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد قال لك دى سنة يمكن تركها قول لهم دى درجة فى الجنة لازم أفوز بها، الناس دلوقتى بتترك السنة، وممكن لسنة تكون سبب محبة الله للعبد وتدخل الجنة".