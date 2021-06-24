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رئيس التحرير
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توك شو

إيفرجين

أسامة ربيع يكشف عن حديث جمعه بالرئيس بعد حل أزمة السفينة الجانحة

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حديثه مع الرئيس السيسي بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلا: "أول ما الرئيس شافني قالي أنت نمت ولا لسه.. مسترسلا: فور حدوث الانفراجة تحدث مع الرئيس السيسي وهنأني بكل حب".
 

وشدد الفريق أسامة ربيع خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، على أن الرئيس السيسي كان يتواصل معهم يوميا 3 مرات، مستطردا: خلال الأزمة كان هناك ما يقارب من 422 سفينة متوقفة داخل القناة ولم يفكر أحد في اتخاذ طريق بديل.
 

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الفريق أسامة ربيع يوضح الجانب الإيجابي لأزمة السفينة "إيفرجن"

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آخر مستجدات تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تطورت بشكل كبير وواضح من أجل إرضاء العملاء، منوها إلى أن حادثة السفينة الجانحة أمر طارئ وغير مقصود ولهذا كان من الضروري استخدام طريقة ودية مع الطرف الآخر لإيجاد حلول.
 

وأضاف أن مالكي السفينة "إيفرجين" عملاء مهمين للقناة ولهم العديد من المراكب التي تمر بشكل دوري عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن قضية السفينة مازالت مستمرة والتأجيل الأخير كان بطلب من مالك السفينة لدراسة حل الأزمة وديا.

 

وأشار إلى أن القناة ستعمل على إنشاء إدارة قانونية للتفاوض الدولي في القضايا الخاصة بها بدلا من الاستعانة بمكاتب خارجية.
 

ولفت عن أن هناك إنفراجة واضحة في قضية السفينة الجانحة، متابعا: أصبح هناك تقارب في وجهات النظر ومن المتوقع أن ننهي هذه القضية خلال الأيام القاضية، مشددا على أن أزمة السفينة الجانحة أصبحت تاريخ وذكرى ودرس تاريخي لنا.

وتابع: "روح العاملين خلال الأزمة كان كفيلا بأن يشعرني بالراحة، موضحا: "كنت بشوف وأطمن أن الأزمة دي هتعدي".
 

وأشار إلى أن خطة توسيع قناة السويس كانت متواجدة في خطة 2023، وذلك من أجل تقليل المخاطر، موضحا: عند توسيع البحيرات المرة سيساهم في زيادة عدد السفن ليعبر 6 سفن خلال وقت واحد، مشددا على أن التوسعة ستقلل المخاطر وستبعث رسائل طمأنة للجميع.

 

وأكمل: الرئيس السيسي تساءل عن مدة خطة تطوير وتوسيع القناة وعندما علم بأنها ستحتاج إلى عامين و6 أشهر علق قائلا: "إحنا مش هنضغط عليك المرة دي".


وفى سياق متصل، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توقيع عقد الإتفاق المبدئي لإنهاء التفاوض الودي بين قناة السويس ومالك السفينة "ايفر جيفين"، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي للقناة مارس الماضي في الترقيم 151 بمدخل مدينة السويس.


أضاف " ربيع"، أن نسبة التخفيض قريبة من المبلغ الأخير من قيمة الخسائر والذي أعلنته قناة السويس، قائلا إنه لم يبتعد عن 550 مليون دولار، مشيرا الي عقد مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاق النهائي، منتصف الأسبوع المقبل.

 

رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس الرئيس السيسي السفية إيفرجين اخبار التوك شو أسامة ربيع

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