رانيا المشاط: الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 هو عام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنه تم عمل أكثر من لقاء مع الشركات الخاصة كما تم العمل على دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لكى نتيح لهم الخدمات من شركاء التنمية .

وأضافت المشاط فى تصريحات خاصة لصدى البلد، نعمل على سد الفجوة المعلوماتية لما هو متاح لهم ونروج لما هو ما يقوم به القطاع الخاص فى مصر فى المشروعات القائمة ، منوهة بأن جائحة كورونا أظهرت أنه على كل الأطراف ذات الصلة أن تتعاون وأن تعمل سويا.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كان من المهم أن نخلق التواصل بين الشركات وشركاء التنمية، موضحة أن عام 2020 كان حلقة التواصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري والعمل على تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن مصر تعد من أسرع الدول نموًّا في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الثانية خلال العام الماضي من حيث الاستثمارات في الشركات الناشئة، وفي ٢٠١٩، بلغ مؤشر ريادة الأعمال في مصر ٢٤.٩٪، مما يظهر إمكانات النمو الواسعة في مجال ريادة الأعمال، وذلك انطلاقًا من الجهود المبذولة من الأطراف ذات الصلة في القطاع الخاص والحكومي والتعليم الذي يتلقاه الشباب استعدادًا لوظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ملتقى الاستثمار في المستقبل Generation Next، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Ventures، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ولفيف من مُمثلي شُركاء التنمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، فضلا عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.