تريزيجيه: علي ماهر أنقذني من التجنيس
أكد محمود تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، صعوبة العودة للعب في الدوري المصري لنادٍ غير الأهلي .
وقال تريزيجيه، في تصريحات تلفيزيونية: “بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي”.
وأكمل تريزيجيه: ناشئ النادي الأهلي هيفهم أكثر من أي لاعب تاني قيمة الأهلي وحلمي أن اعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية .
وأوضح تريزيجيه: مع بدايتي لكرة القدم الأمور كانت صعبة للغاية، وفكرت في التجنيس الا ان علي ماهر انقذني واعادني للملاعب مرة اخري وجدد حلم اللعب للنادي الأهلي بداخلي.
وأردف نجم الأهلي السابق : اتمني العودة للنادي الأهلي من جديد واساهم في حصد الألقاب والبطولات
وحكي تريزيجيه عن معاناته مع كرة القدم في صغره قائلا : كنت أنام في مسجد النادي قبل التدريب ساعتين حتي استريح من مواصلات كفر الشيخ للقاهرة وكنت انام في المواصلات حاضن جزمة الكرة وعمرى كان 10 سنوات فقط .
بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57
في سياق أخر تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال.
وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.
وزار تريزيجيه النادي الأهلي للشد من أزر لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.