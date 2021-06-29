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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه: علي ماهر أنقذني من التجنيس

تريزيجيه
تريزيجيه

أكد محمود تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، صعوبة العودة للعب في الدوري المصري لنادٍ غير الأهلي .

وقال تريزيجيه، في تصريحات تلفيزيونية: “بعد الأهلي مفيش كورة، صعب تمثيل فريق آخر غير بطل القرن؛ لأنه صاحب فضل علي”.

وأكمل تريزيجيه:  ناشئ النادي الأهلي هيفهم أكثر من أي لاعب تاني قيمة الأهلي وحلمي أن اعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء مسيرتي الاحترافية .

وأوضح تريزيجيه: مع بدايتي لكرة القدم الأمور كانت صعبة للغاية، وفكرت في التجنيس الا ان علي ماهر انقذني واعادني للملاعب مرة اخري وجدد حلم اللعب للنادي الأهلي بداخلي.

وأردف نجم الأهلي السابق : اتمني العودة للنادي الأهلي من جديد واساهم في حصد الألقاب والبطولات

وحكي تريزيجيه عن معاناته مع كرة القدم في صغره قائلا : كنت أنام في مسجد النادي قبل التدريب ساعتين حتي استريح من مواصلات كفر الشيخ للقاهرة وكنت انام في المواصلات حاضن جزمة الكرة وعمرى كان 10 سنوات فقط .

بعد الفوز بالتحدي ضد أشرف حكيمي.. تريزيجيه يتبرع بقيمة الجائزة لمستشفى 57
 

في سياق أخر تبرع محمود حسن تريزيجيه، نجم مصر والأهلي السابق وآستون فيلا الإنجليزي الحالي، بمبلغ 400 ألف جنيه لصالح مستشفى 57 لعلاج سرطان الأطفال.

وجاء تبرع تريزيجيه بقيمة الجائزة التي حصل عليها بعد فوزه بتحدي ضد أشرف حكيمي، نجم المغرب وإنتر ميلان الإيطالي، في إحدى اللعبات الإلكترونية.

وزار تريزيجيه النادي الأهلي للشد من أزر لاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تريزيجيه يواصل التأهيل للعودة إلى الملعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع آستون ڤيلا.

تريزيجيه الأهلى أشرف حكيمي النادي الأهلي الدوري الإنجليزي

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