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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البرجر فى البيت بشكل مضمون

برجر
برجر

البرجر من ألذ الأكلات السريعة في تحضيرها، ويمكن تناوله في أي مكان، لكن يبقى شراؤه من مطاعم الشارع مصدر قلق دائم يبعدنا أحيانًا عن تناوله بسبب التشكيك في نوعية اللحوم المستخدمة في تحضيره. فيما يلي نقدم لكم طريقة عمل برجر اللحم بمكونات مضمونة في البيت، لضمان نوعية اللحم والنظافة وحتى معرفة كمية الدهون المتواجدة فيه.
 

وقدمت ميرنا عادل مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، طريقة عمل برجر اللحم في البيت من اللحمة المفرومة، بسعرات حرارية أقل وطعم أفضل من الجاهزة. تعرف على المكونات وطريقة التحضير فيما يلي:-
 

طريقة عمل برجر بيتي للأطفال 

 

مكونات برجر اللحم:
نصف كيلو لحم مفروم
نصف ملعقة كبيرة ملح
خيار مخلل
ملعقة كبيرة صوص باربيكيو
نصف ملعقة كبيرة فلفل

 

طريقة عمل برجر اللحم :


-يخلط اللحم المفروم مع صوص الباربيكيو وملح وفلفل.
-من خليط اللحم مع صوص الباربيكيو والملح والفلفل، اصنع قوالب دائرية متساوية.
-في جريل غير لاصق نضع ملعقة كبيرة من الزيت، ونسخنها جيدًا على النار.
-ضع قطع البرجر وانتظر دقيقة حتى تقلبها على الجهة الأخرى، واستمر في تقليب البرجر كل دقيقة وأخرى
-بعد رفع البرجر، ضع قطع الخبز على الجهة الداخلية لمدة نصف دقيقة حتى تأخذ طعم الشواء، ثم نطفئ النار ونرفع الخبز منها.
-استخدم شرائح الجبن الشيدر وصوص الكاتشاب والمايونيز مع قطع البرجر داخل الخبز
-يمكنك أيضًا استخدام شرائح الطماطم والخس والبصل والخيار المخلل أو البصل المكرمل والمشروم المطبوخ، للحصول على سندوتش برجر كما تقدمه أشهر المطاعم.
-لا تنسي تقديم البطاطس المقلية والعصائر الطبيعية بجانب سندوتشات البرجر لتحصلي على وجبة لذيذة.

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فوائد اللحم

 

يفضل البعض تناول اللحم الجملى خاصة لعمل " الكفتة " المصرى، فيما يبتعد كثيرون عن تناوله بسبب عدم التعود، إلا أن الدراسات قد أثبتت أن اللحم الجملى له الكثير من الفوائد على الصحة حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن اللحوم الحمراء تسبب امراض القلب و السرطان بسبب احتوائها على مادة تدعى «نيو سي جي» ، بينما كشفت دراسة مقارنة بين لحم الجمل ولحوم الأبقار والخراف والماعز والدواجن، تفوق لحم الجمل على سائر اللحوم في صلاحيته لراغبي الريجيم أو التخسيس الغذائي ولأنه الأقل ضرراً على القلب نظراً لضآلة نسبة الدهون فيه مقارنة مع اللحوم الحمراء الاخرى.
كما أن لحم الجمل يتميز بأن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها بعضا بنسيج ضام كثيف لا يوجد فيها دهن مختلط بالعضلات ، كما أنه يساعد فى تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، نظراً لوجود حامض اللينوليك فيه، مؤكدا ان البحوث الغذائية أثبتت خلال تجارب عديدة أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل تقلل ايضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة، حيث وجد ان هناك ارتباطاً واضحاً بين الإصابة بهذه الأمراض وزيادة تناول الاحماض الدهنية المشبعة في دهون لحوم الأبقار والجاموس والخراف والماعز.
 

كذلك فأن نسبة البروتين في لحم الجمل تبلغ 86 في المائة وأن نسبة البروتينات الساركو بلازمية في لحم جمال الصحراء تتراوح ما بين 6.45 و 6.76 في المائة على أساس الوزن الرطب للعضلات، بينما تتراوح نسبة البروتينات الليفية ما بين 11.48 و 11.93 في المائة في عضلات الجمل المختلفة، بينما تصل نسبتها في الأنسجة الرابطة «الضامة» إلى حوالي 2.15 في المائة وان نسبة البروتينات الكلية المستخلصة تبلغ 22.64 في المائة في الجمل المتوسط، وهو الأمر الذي يؤكد أن تناول قطعة بوزن مائة جرام تعطي الجسم كل ما يحتاج إليه من بروتين حيواني في اليوم وهو ما يماثل تماماً ما يمكن أن نتناوله من البيض وأنواع الجبن المختلفة.

طريقة عمل برجر اللحم طريقة التحضير البرجر فوائد اللحمه كفتة

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