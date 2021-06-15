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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق مطعم باكستاني رفض إعطاء برجر مجاني لرجال الشرطة

وجبات سريعة
وجبات سريعة

في واقعة غريبة من نوعها، تم القبض على 19 عامل في مطعم باكستاني وإغلاق المطعم بعد رفضهم إعطاء وجبات سريعة وبرجر مجانا لمجموعة من رجال الشرطة الباكستانيين.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت هذه الأحداث في الأسبوع الماضي، وتم اعتقال الموظفين في واحد من سلسلة  مطاعم شهيرة، في لاهور في الساعة العاشرة مساء السبت الماضي مع احتجازهم طوال الليل.

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وقال بيان لسلسلة مطاعم البرجر "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا ... في مطعمنا"، وبعدما أثارت هذه الواقعة جدلا واسعا، تم الآن إيقاف 9 من ضباط الشرطة المتورطين في الحادث.

 

وأعلن "إنعام غني" المسؤول في مركز شرطة الواقعة عن التعليق على تويتر قائلاً: "لا يجوز لأحد أن يأخذ القانون بنفسه. لن يتم التسامح مع الظلم.. كلهم ​​سيعاقبون"، وفي بيان نُشر على فيسبوك، قالت إدارة المطعم إن مجموعة من ضباط الشرطة ذهبوا إلى المطعم قبل يومين من الحادث وطلبوا البرجر مجانًا".

وتابعوا: "عند رفض طلبهم للطعام المجاني، والذي أصبح عادة مستمرة بالنسبة لهم، هدد ضباط الشرطة مديري المطعم، ليعود في اليوم التالي لمزيد من مضايقة والضغط ... بحجج لا أساس لها".

 

جاء في البيان: "جاء بعض ضباط الشرطة إلى منفذنا ... واحتجزوا مديرنا ، دون إبداء أي سبب على الإطلاق. ثم أفرغوا فرعنا بالكامل، وأخذوا جميع طاقم المطبخ لدينا، بما في ذلك باقي أفراد الطاقم".


تم احتجاز العمال لمدة سبع ساعات وقالوا إن الضباط يضايقونهم ويدفعونهم ، كل ذلك لعدم إعطائهم شطائر برجر مجانية، وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد دعا في السابق إلى إصلاح قوة الشرطة في منطقة البنجاب ، قائلاً إن السياسيين المحليين عيّنوا أصدقاء لإدارة مراكز الشرطة.

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إغلاق مطعم باكستاني رفض إعطاء برجر مجاني لرجال الشرطة

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