متحور دلتا يهدد بطولة اليورو بالإلغاء.. وتحذير شديد من الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى مراقبة أفضل لمباريات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم مع ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 مرة أخرى في أوروبا، مدفوعة بسلالة كورونا المتحورة "دلتا" القاتل الذي غزا جميع دول العالم.

وتم الكشف عن مئات الحالات بين المتفرجين الذين يحضرون مباريات بطولة أوروبا التي تقام في جميع أنحاء أوروبا، حيث تم اكتشاف حاملات سلالة دلتا في كوبنهاجن، وعودة الإسكتلنديين والفنلنديين المصابين من لندن وسانت بطرسبرج على التوالي.

وسجلت روسيا عددًا قياسيًا من الوفيات بسبب الفيروس لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، بينما في بريطانيا - حيث تقام مباراة نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا الأسبوع المقبل - ترتفع الإصابات على الرغم من حملة التطعيم القوية.

وقال مدير أوروبا في وكالة الأمم المتحدة هانز كلوج في مؤتمر صحفي “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ما لم نبقى منضبطين”.

وحذر من أن المنطقة شهدت زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي "مدفوعة بزيادة الاختلاط والسفر والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

وردا على سؤال حول "ما إذا كانت بطولة أوروبا من المحتمل أن تكون بمثابة حدث 'فائق الانتشار" ، أجاب كلوج: “آمل ألا يحدث ... لكن لا يمكن استبعاد هذا”.

سباق التطعيم

وقتل فيروس كورونا أكثر من 3.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، إن جرعتين من اللقاح توفران فيما يبدو الحماية ضد متغير دلتا، بناءً على أدلة حقيقية.

ولكن في حين تم إعطاء حوالي ثلاثة مليارات لقاح في جميع أنحاء العالم، فإن حملة اللقاح العالمية، سلطت الضوء على عدم المساواة الصارخ بين البلدان، حيث أعطت الدول منخفضة الدخل حقنة واحدة فقط في المتوسط ​​لكل 100 شخص.

كما كانت الشكوك بشأن اللقاح مشكلة بالنسبة للعديد من البلدان بما في ذلك روسيا، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى حث الناس على التلفزيون الوطني على تلقي اللقاح.

وأبلغت روسيا، اليوم الخميس، عن 672 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة ارتفاعًا جديدًا للوباء.

وشهدت سان بطرسبرج، التي من المقرر أن تستضيف ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إسبانيا وسويسرا، يوم الجمعة أمام آلاف المتفرجين، أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ 115 حالة وفاة.

وفرضت السلطات الحد الأدنى من القيود بخلاف حظر مبيعات المواد الغذائية في مناطق عديدة.

الوضع مقلق في أوروبا

وقالت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، للصحفيين، “ما نحتاج إلى النظر إليه هو حول الملاعب.. كيف يصل الناس إلى هناك؟ هل يسافرون في قوافل كبيرة مزدحمة من الحافلات؟ هل يتخذون إجراءات فردية عندما يفعلون ذلك؟”

وأضافت أنه من المهم أيضًا النظر إلى ما كان يحدث بعد المباريات، على سبيل المثال إذا تجمع المشجعون في بارات مزدحمة.

ويتزامن الوضع المقلق في أوروبا مع إطلاق شهادة كوفيد على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تسهيل السفر لأولئك الذين يعيشون في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

ويُظهر المستند - وهو رمز الاستجابة السريعة المتاح على الهواتف الذكية أو على الورق - ما إذا كان حامل اللقاح قد تم تطعيمه بأحد الطعنات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ، سواء تعافى من عدوى أو تم اختباره مؤخرًا سلبيًا.

ولكن الزيادة في متغير دلتا يمكن أن تضع نهاية مفاجئة لذلك، ما يؤدي إلى تشغيل شرط 'فرملة الطوارئ' لتعليق قبول الشهادة.

وتأخذ الحالات في الارتفاع بسرعة في العديد من البلدان الآسيوية أيضا.

وأغلقت بنجلاديش أبوابها بالكامل يوم الخميس، حيث قام الجيش والشرطة بدوريات في الشوارع حيث تم حجز 168 مليون شخص في منازلهم باستثناء حالات الطوارئ وشراء الضروريات.

أما العديد من المستشفيات فهي تكافح، ولا سيما في المناطق المتاخمة للهند حيث تم اكتشاف سلالة دلتا لأول مرة.

وسجلت بعض المدن الريفية معدلات إصابة بلغت 70 بالمئة.

وفي أسيا، حيث نظام الرعاية الصحية في إندونيسيا، الغارق أيضا في موجة ضخمة من فيروس كورونا، ما أجبر الحكومة على فرض قيود طارئة اعتبارًا من يوم السبت.

وتغطي القيود التي استمرت أكثر من أسبوعين العاصمة جاكرتا وجاوة التي تضررت بشدة وجزيرة بالي للعطلات.

وأعلنت ماليزيا أيضًا عن قيود أكثر صرامة في بعض أجزاء كوالالمبور وولاية سيلانجور المجاورة.

وعلى الرغم من عودة ظهور الفيروس والتحذيرات من التباطؤ ، إلا أن العديد من الدول تمضي قدمًا في خططها لفتح اقتصاداتها وإنعاش القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء ، وخاصة السفر والسياحة.

وبدأت تايلاند مشروع “بوكيت ساند بوكس” يوم الخميس، والذي بموجبه يمكن للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم زيارة نقطة العطلة الساخنة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.