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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اكتسح الفئة الرائدة .. هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

هاتف سامسونج يفوز
هاتف سامسونج يفوز بأفضل هاتف ذكي في 2021

يعتبر هاتف  Galaxy S21 Ultra أول هاتف ذكى من الفئة الرائدة يتم إطلاقه في العام الحالي، حيث أصدرته شركة سامسونج الكورية في بداية شهر يناير الماضي، لتنافس به هواتف iPhone 12 ، ليعلن أمس المؤتمر العالمي للهواتف الذكية اختيار Galaxy S21 Ultra ليكون أفضل هاتف ذكي من فئة هواتف الأندرويد. 


وبحسب موقع GSMArena فإن مؤتمر GLOMO العالمي للهواتف الذكية، اختار هاتف Galaxy S21 Ultra ليكون أفضل هاتف ذكي في العام، حيث كان هناك عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة  المشاركة في المؤتمر مثل هاتف مثل  iPhone 12 Pro Max من شركة آبل، وهاتف OnePlus 9 Pro من شركة وان بلس الصينية، وهاتف Xiaomi Mi 11 Ultra من شركة شاومى الصينية.

 

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واعتمد المؤتمر العالمي للهواتف الذكية على عدد من الاعتبارات عند اختيار هاتف Galaxy S21 Ultra التصميم المادي والابتكار، وأداء الجهاز وعوامل الشكل، ونقطة السعر والقيمة المتصورة للمال، وتجربة المستخدم والجودة والموثوقية، والالتزام المستمر بالدعم وترقيات البرامج. 


ويتمتع هاتف Galaxy S21 Ultra بعدد من الإمكانات والمميزات التي تجعله أفضل هاتف أندرويد من هواتف الفئة الرائدة : 


مميزات هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج :

 

1- قلم  S Pen الذكى 


ويأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بقلم S Pen الذكى الذى يأتى لأول مرة مع هواتف فئة S حيث أنه ياتى دائما مع فئة Note  ، حيث سيكون هو الهاتف الوحيد فى سلسلة  Galaxy S21 الذى يصدر بهذه الميزة، ويحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد،   ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر.

 

2- كاميرات أكثر دقة وأكبر عددا 


يقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، فى حين أن الهاتفين الآخرين يأتيان ب 3 كاميرات خلفية فقط، حيث تاتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

 

3- سعة بطارية كبيرة 


ويحتوي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، على أكب سعة من البطاريات فى السلسلة، حيث يحتوى على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.  

 

4- الشاشة الكبيرة 


ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، متفوقا على شاشات الهاتفين الأخرين، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة   2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

 

5- السعر الرخيص 


ويتوفر هاتف Galaxy S21 Ultra أرخص سعرا من هاتف Galaxy S20 Ultra ، حيث يبدأ  سعره من من 1100 دولارا أي ما يعادل حوالي  18 ألف جنيها مصريا.  

 

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