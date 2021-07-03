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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا.. متحور دلتا يهدد بموجة وبائية واسعة في أمريكا وإيران

كورونا.. متحور دلتا
كورونا.. متحور دلتا يهدد بموجة وبائية واسعة في أمريكا وإيران

يحذر العلماء في الولايات المتحدة من أن احتفالات الرابع من يوليو بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، تهدد بموجة وبائية جديدة وزيادة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، وسط مخاوف من موجة وبائية خامسة في إيران مرتبطة بالمتحور ذاته.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن الولايات المتحدة تستعد لاحتفالات يوم الاستقلال الأمريكي، عن طريق المسيرات والاحتفالات الموسيقية وعروض الألعاب النارية، عكس العام الماضي عندما تم إلغاء كثير من الفعاليات بسبب مخاوف من تفشي كورونا، ما يثير مخاوف من تفشي أوسع لمتحور "دلتا" في الأراضي الأمريكية.

ويقول الخبراء إن التنقل الجماعي بين الولايات، والتجمعات الكبيرة المنتظرة خلال اليومين القادمين، قد تزيد من انتشار متحور دلتا، خاصة بين الأشخاص غير المحصنين، ما يرفع احتمالية حدوث موجة وبائية جديدة.

وقفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الماضي مع انتشار متحور دلتا شديد العدوى بشكل أوسع.

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وحذر الرئيس الأمريكي من خطورة متحور دلتا، معربا عن قلقه على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم من الإصابة بهذا المتغير الأكثر انتشارا على الإطلاق.

ويمثل متحور دلتا غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات الصحيفة، إذ أن 3 من كل 5 حالات مصابة بكورونا ناتجة عن المتغير الذي انتقل من الهند إلى دول العالم.

موجة خامسة في إيران

وفي وقت يخشى العالم من التفشي الواسع لمتحور دلتا، حذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من  دخول بلاده في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا مرتبطة بهذه السلالة.

وقال روحاني في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وتابع "في الأسابيع الماضية.. أعلِن أن متحور دلتا دخلت عبر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد"، مؤكدا على ضرورة "أن نكون أكثر حذرا في المحافظات الجنوبية لأن متحور دلتا انتشر".

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بجائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 84.6 ألف وفاة من أصل أكثر من 3.2 ملايين إصابة، كما أقر المسؤولين في وقت سابق، بأن هذه الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

وظهر متحور دلتا للمرة الأولى في الهند، وبات منتشرا في حوالي 98 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة المتحور دلتا من فيروس كورونا، وانتشاره على مدى واسع بين دول العالم.

وأوضح مدير الصحة العالمية أن هناك طريقتين للحد من انتشار دلتا، الأولى: الالتزام بقواعد العزل والتباعد وارتداء الكمامة، والثانية: المشاركات العادلة لمعدات الحماية والأكسجين واللقاحات بين كل دول العالم.

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