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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية تكشف موقف لقاحات فيروس كورونا من متحور دلتا

طرق للحماية من متحور
طرق للحماية من متحور فيروس كورونا دلتا

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذير شديد من خطورة المتحور دلتا من فيروس كورونا، والتي شهد انتشار كبير الفترة السابقة على مدى واسع بين دول العالم .
 

طرق للحماية من متحور فيروس كورونا دلتا



وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، إنه تم رصد دلتا في 98 دولة على الأقل، مما يجعل دول العالم ليست بمأمن من وباء فيروس كورونا، وذلك بخلاف مستوى التطعيم الذي تحظى به الدول، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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وأوضح تيدروس، أن هناك طريقتين للحد من انتشار متحور فيروس كورونا دلتا، وهي الالتزام بقواعد العزل والتباعد وارتداء الكمامة، وتعزيز وجود معدات الحماية والأكسجين واللقاحات بين كل دول العالم.

 

طرق للحماية من متحور فيروس كورونا دلتا


وأكدت منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن متحور دلتا قادر على مقاومة الأجسام المضادة الموجودة في دماء الإنسان، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى مستوى أعلى من الأجسام المضادة للتغلب على هذا المتغير.

واشارت منظمة الصحة العالمية، ان جميع اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ تحمي من الإصابة بسلالات فيروس كورونا الخطيرة التي تؤدي إلى دخول مستشفيات أو الوفاة، ويمكنها ان تقلل من حدة الإصابة بـ متحور دلتا.

وتجري حاليا دراسات في البلدان، التي ينتشر فيها متحور دلتا، لإظهار ما إذا كانت هناك احتمالات أقل لأن ينتهي المطاف بالأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى دخول المستشفيات.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأشخاص على دورة التطعيم الكاملة من  فيروس كورونا  أجل التمتع بالمناعة الكاملة والحماية من متحور دلتا.

فيروس كورونا متحور دلتا التباعد العزل ارتداء الكمامة سلالات فيروس كورونا

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