هاني الناظر: نهاية فيروس كورونا عالميا في هذا التوقيت

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتفاع درجات الحرارة أثر بالفعل في فيروس كورونا، متوقعا انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يوليو.

وتابع الناظر خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" أتوقع أن نودع الموجة الثالثة من كورونا خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلي أن ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة يقلل من حجم انتشار الفيروس.

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية إلي أنه اذا تعرضنا لموجة رابعة من كورونا ستكون في أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، وقد تكون ضعيفة خاصة مع الإقبال على الحصول على اللقاح.

ولفت أستاذ الأمراض الجلدية إلي أنه يرى أن نهاية 2021 هو نهاية فيروس كورونا كوباء عالميا، والحياة ستعود لطبيعتها في 2022.

وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يمكن رفع أدا الجهاز المناعي بالتعرض لأشعة الشمس في الخامسة مساءا لمدة نصف ساعة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وتناول ملعقة عسل يوميا، وملعة زيت زيتون قبل الغذاء على معدة فارغة، مشددا على أهمية تناول طبق سلطة يوميا مضاف إليه ورق السلق والسبانخ.

تصريحات سابقة

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن البعض يمارس عادة خاطئة وهى ارتداء الصنادل أو الأحذية أثناء التواجد على الشواطئ، داعيًا إلى ترك القدم عاري تماما فى الرمال للتخلص من خلايا الجلد الميتة والفطريات.

وأضاف "استشاري الأمراض الجلدية"، ، "تعود البعض أثناء الجلوس على شاطئ البحر ارتداء صنادل أو أحذية أو غيرها بهدف حماية القدم والأصابع من وصول الرمال لها، والحقيقة هذه عادة خاطئة تماما وعلى العكس انصح بترك القدم عاريا فى الرمال مع العمل على حكه وحك باطن القدم وبين الأصابع بالرمال فهذا يساعد على تخلص الجلد من الخلايا الميتة ومن الفطريات التى تصيب القدم والأصابع، ويجعل جلد القدم أكثر نضارة وأملس خالي من القشور".

وأشار "الناظر"، إلى أن وضع القدم داخل الرمال قد تكون وسيلة علاجية للتخلص من الفطريات والجلد الميت، مضيفا أنه يجب على كل شخص يذهب للجلوس على الشاطئ أن يحمل زجاجة من المياه، وحتى أنه يجب أن يكون حريص على شرب أولاده كمية كبيرة من المياه أثناء جلوسهم على الشاطئ.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن المياه تعتبر حياة لجميع أعضاء جسم الإنسان، وذلك لأن العرق يساعد الجسم على التخلص من الأملاح، وحتى أنه أثناء تبخر هذا العرق من الجسم يقوم بسحب الحرارة من الجلد، ومن هنا يتم انخفاض درجة حرارة الجلد، ويشعر الإنسان برطوبة في الجسم.

ويعتبر فصل الصيف من أكثر الفصول القريبة لدى قلوب الكثير، لقيامهم والاستمتاع بالإجازة فى المصايف والشواطئ المختلفة، مؤكدا أنه يجب وضع زيت اللوز الحلو على الجسم والشعر قبل النزول لحمامات السباحة وشواطئ البحر خاصة أنه يعمل على وقاية الشعر من التلف ، ولابد من تغطية الشعر ب القبعات لحمايته من أشعة الشمس والتى من الممكن ان تغير لونه أو تسبب التقصف.

ونصح بالاستحمام بالماء البارد خلال فترة الصيف الحالية لدوره فى ترطيب الجلد والابتعاد عن استعمال الماء الساخن والذى نحتاجه فقط فى فصل الشتاء والتى تساعد على توسيع الشعيرات الدموية وسخونية الجلد واستعمال صابونة الجلسرين.